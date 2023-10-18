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Spor Mohamed Salah'tan Gazze için videolu yardım çağrısı
Spor

Mohamed Salah'tan Gazze için videolu yardım çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-10-18 22:57:00 -
Mohamed Salah'tan Gazze için videolu yardım çağrısı

Liverpool'un Mısırlı yıldızından Gazze için videolu yardım çağrısı geldi.

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Gazze için yardım çağrısında bulundu.

Mohamed Salah, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda "Böyle bir zamanda konuşmak kolay değil. Gazze halkının acil şekilde gıdaya, suya ve tıbbi malzemeye ihtiyacı var. Oradaki insanlar çok kötü durumda. Liderleri, masumların katledilmesini engellemeye çağırıyorum. İnsanlık kazanmalı." ifadelerine yer verdi.

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