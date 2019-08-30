0553 313 94 23

Mohamed Elneny kimdir nereli ve kaç yaşında? Mohamed Elneny Beşiktaş'a transfer mi oldu?

Beşiktaş, ön libero sorununu Mısırlı Mohamed Elneny'i transfer ederek çözdü. Beşiktaş, Maia'da sorun çıkınca Arsenal'in orta sahasına yöneldi. Arsenal, Mohamed Elneny'i bedelsiz olarak kiralamayı kabul etti. Beşiktaş, sağlık kontrolünden geçirilecek Mohamed Elneny ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Peki Mohamed Elneny kimdir nereli ve kaç yaşında?

30 Ağustos 2019 Cuma 15:21
Mohamed Elneny kimdir nereli ve kaç yaşında? Mohamed Elneny Beşiktaş'a transfer mi oldu?

Beşiktaş, ön libero sorununu Mısırlı Mohamed Elneny'i transfer ederek çözdü. Beşiktaş, Maia'da sorun çıkınca Arsenal'in orta sahasına yöneldi. Arsenal, Mohamed Elneny'i bedelsiz olarak kiralamayı kabul etti. Beşiktaş, sağlık kontrolünden geçirilecek Mohamed Elneny ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Peki Mohamed Elneny kimdir nereli ve kaç yaşında?

Arsenal, takımda forma şansı bulamayan Mohamed Elneny'i bedelsiz olarak Beşiktaş'a kiralamayı kabul etti. Arsenal'le 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mohamed Elneny bu akşam saat 22.15'te İstanbul'a geleceği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilecek oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Mohamed Elneny kimdir?

11 Temmuz 1992'de Mısır'ın Mahalla kentinde doğan 1,80'lik ön libero Mohamed Elneny, futbola başladığı ülkesinin El Ahly takımının U19 kategorisinden 2018 yılında Arab Contr. U19 takımına transfer oldu. 

2010 yılında da bu kulübün A Takımıyla maçlara çıkan yıldız futbolcu, 2013'te Basel'de kiralık olarak top koşturdu. Daha sonra 640 bin avro bonservis bedeliyle Basel'e transfer olan Mohamed Elneny, 2016 yılında Premier Lig devi Arsenal'e 12,5 milyon avro karşılığında transfer oldu. Geçen sezon Arsenal'le 8 maça çıkan Mohamed Elneny, toplamda 379 lig maçında forma şansı buldu. Avrupa Ligi'nde de 7 maç oynayan Mohamed Elneny, 1 golle takımına katkı sağladı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:21
  1. İstanbul
  2. Mohamed Elneny kimdir nereli ve kaç yaşında?
  3. Mohamed Elneny Beşiktaş transfer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahlat, 1071 kutlamalarında ana dominant rol oynadı
    1. Ahlat, 1071 kutlamalarında ana..
    2. Aydın'da villaya uyuşturucu operasyonu
    3. "Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz"
    4. Başkan Sarıkurt, Kazımiye..
    5. Başkan Yüksel: "Tarihi zaferlerle dolu..
    6. Candan Karlıtekin kimdir? Candan..
    7. Team OG, espor turnuvasında 15 milyon..
    8. Fethiye Belediye Başkanı Karaca’dan..
    9. Bursaspor’da transfer şov
    10. Yukatel Denizlispor, Göztepe maçına..
    11. Su kayağı tutkunları nefes kesecek
    12. Özgür Bakan: "İneklerinizi kesime..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile..
    14. Başakşehir, Danijel Aleksic’i..
    15. Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı..
    16. Erol Aslan Cebeci kimdir? Erol Cebeci..
    17. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    18. Kadın milli futbolcular, 30 Ağustos..
    19. Fenerbahçe'den bir transfer daha!
    20. Johnson'dan parlamentonun tatil..
    21. Emniyet'te yeni atamalar! 42 müdürle..
    22. Plak Atışları Avrupa Şampiyonası
    23. 12 Dev Adam belli oldu
    24. Mehmet Tekelioğlu Kimdir? Mehmet..
    25. Talas’ta 30 Ağustos Konseri
    26. Denizli'de tüfekle öldürülen genç..
    27. Harran’da Gastronomi Merkezi ve..
    28. Danijel Aleksic, Medipol Başakşehir'de
    29. Dumanları erken fark edince... Facia..
    30. MİSİAD’dan Milli Eğitim Müdürü Doç...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak