Mohamed Elneny kimdir nereli ve kaç yaşında? Mohamed Elneny Beşiktaş'a transfer mi oldu?

Beşiktaş, ön libero sorununu Mısırlı Mohamed Elneny'i transfer ederek çözdü. Beşiktaş, Maia'da sorun çıkınca Arsenal'in orta sahasına yöneldi. Arsenal, Mohamed Elneny'i bedelsiz olarak kiralamayı kabul etti. Beşiktaş, sağlık kontrolünden geçirilecek Mohamed Elneny ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Peki Mohamed Elneny kimdir nereli ve kaç yaşında?

Arsenal, takımda forma şansı bulamayan Mohamed Elneny'i bedelsiz olarak Beşiktaş'a kiralamayı kabul etti. Arsenal'le 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mohamed Elneny bu akşam saat 22.15'te İstanbul'a geleceği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilecek oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Mohamed Elneny kimdir?

11 Temmuz 1992'de Mısır'ın Mahalla kentinde doğan 1,80'lik ön libero Mohamed Elneny, futbola başladığı ülkesinin El Ahly takımının U19 kategorisinden 2018 yılında Arab Contr. U19 takımına transfer oldu.

2010 yılında da bu kulübün A Takımıyla maçlara çıkan yıldız futbolcu, 2013'te Basel'de kiralık olarak top koşturdu. Daha sonra 640 bin avro bonservis bedeliyle Basel'e transfer olan Mohamed Elneny, 2016 yılında Premier Lig devi Arsenal'e 12,5 milyon avro karşılığında transfer oldu. Geçen sezon Arsenal'le 8 maça çıkan Mohamed Elneny, toplamda 379 lig maçında forma şansı buldu. Avrupa Ligi'nde de 7 maç oynayan Mohamed Elneny, 1 golle takımına katkı sağladı.