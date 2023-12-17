Moğol ordusunu aratmıyor! Hem barbar hem hırsız

TAHSİN HAN

Modern dünyanın en vahşi ve barbar topluluğu olan siyonistler, bunu yayınladıkları videolarla tüm dünyaya gurur vesilesi olarak lanse ediyor...

Batılıların demokrat ve medeni göstermeye çalıştığı Yahudi askerlerin 75 yıldır yaptığı gasp ve hırsızlıklar bu defa Gazze’de yaşanıyor. 8 bini hâlâ enkazlarda olan 27 binden fazla Filistinli masumu katleden siyonist askerler, bu vahşetlerle yetinmeyip yağmacı ve hırsızlıklarıyla bilinen Moğol ordusunu da gölgede bıraktı.

İsrail askerleri Gazze’deki kara saldırıları kapsamında Filistinlilere ait ev ve iş yerlerine yönelik saldırılar ve yağmalamalar gerçekleştiriyor.

İsrail’in ekim ayı sonunda Gazze’ye kara saldırısı başlatmasından bu yana, barbar siyonist askerlerinin Gazze’deki hırsızlık, yağma ve tahribat eylemlerine her gün yenileri ekleniyor.

Hırsızlığı videoya alıp övüyorlar

Middle East Eye sitesinde yer alan habere göre, bu tür davranışlara gerekçe olarak “disiplinsizlik” gösterilse de uzmanlar bunun aynı zamanda bir tür “psikolojik savaş” olduğu görüşünde.

Bölgeden paylaşılan görüntülerde bir İsrail askerinin İsrail’deki kız arkadaşına götürmek üzere Gazze’den gümüş bir kolye çalmakla övündüğü görüldü. Bir başka hırsız İsrail askeri ise Filistinlilerin evinden bir halı çaldı. Bu anları ait videoda hırsız asker, “İran halısı, evime çok yakışacak” diyerek halıyı açarak detaylı gösteriyor.

Bir diğer paylaşımda, İsrailli bir subay “Gazze’den hediyeler” olarak İsrail’e götürmek üzere bazı makyaj malzemelerini çalarken görüntülendi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dükkânı talan ettiler

Başka bir yerde, Filistinlilere ait bir hediyelik eşya dükkanının tamamen tahrip edildiği ve bir İsrail askerinin bir kadının iç çamaşırlarını karıştırdığı ve onun hakkında aşağılayıcı ifadeler kullandığı görüntüler ortaya çıktı.

Bir başka klipte ise bir askerin Gazze’deki yiyecek ve su kaynaklarını ateşe verdiği görülebiliyor.

Exeter Üniversitesi’nden akademisyen ve araştırmacı Laleh Khalili, hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin, “İsrail askerlerinin işgal ettikleri Filistinlilerin evlerini tahrip etmelerinin uzun bir tarihi var. Nekbe ve tarihi Filistin topraklarında birbirini izleyen savaşlar sırasında, 1980’lerin başında Lübnan’da ve işgal altındaki Filistin topraklarında birbirini izleyen işgaller sırasında bu tür davranışlar yaygındı. Şimdi de Gazze’de İsrail askerleri, genellikle şiddet içeren, soykırımcı bir dil kullanarak duvar yazıları bırakıyor, mutfaklara tuvaletlerini yapıyor, değerli kişisel eşyaları yağmalıyor ya da çalıyor” ifadelerini kullandı.