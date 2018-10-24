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Mogherini'den Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Günah keçisi aramıyoruz

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Biz sorumluların tespit edilmesini istiyoruz. Bu, intikam almaya çalışmak ya da günah keçisi aramak anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 22:52
Mogherini'den Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Günah keçisi aramıyoruz

Brüksel'de Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suudi Arabistan'la ilişkiler konusunda AB ülkelerinin ortak tutum takındığını söyledi.

Mogherini, AB ülkelerinin Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin "tam ve şeffaf bir soruşturma" yürütülmesi konusunda hemfikir olduğunu belirterek uluslararası ortaklarla bu yönde çalışmalar yürütüldüğü bilgisini paylaştı.

'Sorumluların tespit edilmesini istiyoruz'

Suudi Arabistan'ın atacağı adımlara göre AB'nin ortak tutum belirleyeceğini ifade eden Mogherini, şimdiye kadar atılan adımların Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında yeterli bilgi sağlamadığını belirtti.

Mogherini, "Biz sorumluların tespit edilmesini istiyoruz. Bu, intikam almaya çalışmak ya da günah keçisi aramak anlamına gelmiyor." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 22:52
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. Federica Mogherini

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