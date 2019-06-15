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Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Meslek Okulu ilk mezunlarını verdi

Doğu Afrika ülkesi Somali'de bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde 42 öğrenciye diplomaları verildi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:16
Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Meslek Okulu ilk mezunlarını verdi

Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet töreni düzenlendi. Törende, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında meslek yüksek okulundan mezun olan 42 öğrenciye diplomaları verildi.

Törene, Somali Sağlık Bakanı Fevziye Nur, Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar ile üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenci aileleri katıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Erdöl, burada yaptığı konuşmada, mezuniyet töreninin, Türkiye merkezli bir üniversitenin yurtdışında bulunan yüksek okulunun ilk kez mezun vermesi yönünden büyük önem arz ettiğini belirtti.

Abdülhamid Han’ın hayalini gerçekleştirdik

Okulun mezun vermesiyle, Sultan 2. Abdülhamid Han’ın hayalini gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdöl, şöyle devam etti: “Cennetmekan Sultan Abdülhamid Han’ın İslam coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903’te kurduğu Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane’nin bugün sahip olduğumuz imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bizatihi talimat ve destekleri ile kurulan üniversitemiz, kuruluş amacına uygun olarak gönül coğrafyalarımız arasında müstesna bir yere sahip Somali’de açtığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu mezuniyet törenine iştirak etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.” Erdöl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere meslek yüksek okulunun açılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini bildirerek şunları kaydetti:  “Sınırlarını kürre-i arz olarak belirlemiş, hizmet alanını insanlığın tamamı ile ifade etmiş, en zor zamanlarda dahi yardım elini ve ilime, insana yardım düsturunu asla mazlum ve ihtiyaç sahibi coğrafyalardan eksik etmemiş son evrensel imparator ulu hakan 2. Abdülhamid Han’ı açtığı bu kapı ve kapılar için rahmet ve minnet ile yâd ederken bunun bir başlangıç olduğunu ve ecdadımızın ardında attığımız ve dahi atacağımız adımların mütevazı ama elzem bir adımı olarak büyüyerek devam ettirme gayretinde olacağımızın bilinmesini isterim.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:16
  1. Somali’nin başkenti Mogadişu
  2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
  3. mezuniyet töreni
  4. Somali Sağlık Bakanı Fevziye Nur
  5. Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz
  6. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl
  7. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar
  8. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Erdöl
  9. Sultan 2. Abdülhamid Han
  10. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  11. 2. Abdülhamid Han
  12. Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane

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