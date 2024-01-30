Modric'ten Arda Güler öfkesi!

Real Madrid'in Las Palmas ile oynadığı La Liga karşılaşmasında gole çok yaklaşan Arda Güler, antrenmanda Luka Modric'i adeta çıldırttı. İşte detaylar...

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, her geçen gün takıma daha fazla alışmaya devam ediyor. Genç oyuncu, Real Madrid'in antrenmanlarında hem takım arkadaşlarını hem de teknik direktör Carlo Ancelotti'yi etkilemeyi sürdürüyor. 18 yaşındaki orta sahanın yeteneği, zaman zaman şaşkınlıkla karşılanıyor.

GOLE ÇOK YAKLAŞMIŞTI

Real Madrid'in La Liga'nın 22. hafta mücadelesinde Las Palmas'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya yedek başlayan Arda Güler, mücadelenin 81. dakikasında Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu. Genç orta saha böylelikle Los Blancos ile ilk kez La Liga maçına çıktı. Arda, karşılaşmanın 90+9. dakikasında Real Madrid'deki ilk golüne de çok yaklaştı. Gelişen hızlı hücumda rakip savunmanın arkasına sarkan millî futbolcu, ceza sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Şut açısı arayan Arda, topu iyi kontrol edemeyince meşin yuvarlak, genç yıldızın ayağından açılıp Las Palmas kalecisi Valles'te kaldı.

MODRIC ÇOK SİNİRLENDİ!

Bu arada Real Madrid'in son antrenmanında ilginç anlar yaşandığı ortaya çıktı. Kulübü yakından takip eden Defensa Central'de yer alan habere göre idmanda Luka Modric, bir pozisyonda Arda Güler'i savunmak zorunda kaldı. Arda'nın topu sola çekip Modric'i çalımlayarak net bir şut açısı yakalaması, Hırvat yıldızı bir hayli öfkelendirdi.

'SOL AYAĞINI DAHA FAZLA KAPATMALIYIM!'

Arda'nın şut açısı bulmasının ardından kendisine çok kızan Luka Modric'in, "Sol ayağını daha fazla kapatmalıydım. Lanet olsun!" diyerek serzenişte bulunduğu bildirildi. Haberin devamında ise şu ifadeler yer aldı: "Modric'in kendisine duyduğu bu öfke aynı zamanda Arda Güler'in yeteneğinin de bir kabulü. Arda'nın gol attığı video ise genç oyuncunun Real Madrid'e ne kadar alıştığını anlatan çok güçlü bir kanıt."

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ENES VE ARDA RAKİP OLUYOR

Real Madrid, 1 Şubat'ta La Liga'nın 20. hafta mücadelesinde Getafe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Perşembe akşamı saat 23.00'te oynanacak maçta iki millî futbolcu Enes Ünal ile Arda Güler rakip olacak.