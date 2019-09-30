Modi’den Türkiye’ye Keşmir düşmanlığı

Tahsin Han

Hindistan’ın ırkçı Başbakanı Narendra Modi, Keşmir’deki gasplarına tepki gösterip Pakistan’ın yanında duran Türkiye’ye açıktan düşmanlık yapmaya başladı...

Hint basınında birçok gazete ve internet sitesi, Hindistan’ın Türkiye ile sorunlar yaşayan 3 ülkeyle yakınlık kurarak Ankara’ya karşı yanlarında olduğu mesajını verdi. Hindistan’ın Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı destekleyerek Doğu Akdeniz konusunda Türkiye’yi zora sokmaya çalıştığı, sözde Ermeni soykırımını da artık daha çok dile getireceği belirtildi.

Kıbrıs Rum adasıymış

“Yeni Delhi, Pakistan’ı destekleyen Türkiye’ye karşı politik adımlar attı” temalı haberlerde, Hindistan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki diplomasi trafiğine değinildi. Hint internet siteleri, Yunanistan, Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi başbakanları ile görüşen Modi’nin, Türkiye’yi Doğu Akdeniz konusunda zora sokarak Keşmir’in acısını çıkarmaya çalıştığını yazdı.

“Erdoğan BM’de açıkça Hindistan’a karşı Pakistan’ı savunurken, buna karşı Modi sessizce 3 ülkeyle ilişkilerini sağlamlaştırmak için adımlar attı” diyen “indiatvnews”, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan’ın, Türkiye’nin güçlü hasımları olduğunu söyledi. Modi’nin ayrıca Anastasiadis’e “Kıbrıs’ı Rum adası olarak gördüklerini” söylediği de ifade edildi.