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Modi’den Keşmir açıklaması: “Siyasi geleceğim umurumda değil”

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Cemmu Keşmir’in özel statüsünün kaldırılmasına ilişkin “Siyasi geleceğim umurumda değil.

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:21
Modi’den Keşmir açıklaması: “Siyasi geleceğim umurumda değil”

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Cemmu Keşmir’in özel statüsünün kaldırılmasına ilişkin “Siyasi geleceğim umurumda değil. Benim için ülkenin geleceği önce gelir” dedi.


Hindistan Başbakanı Narendra Modi Hindistan’ın Britanya’dan ayrılmasının 72. yıl dönümü kutlamalarında yaptığı konuşmada, Cemmu Keşmir’in özel statüsünün kaldırılmasının bölgeyi “eski görkemine” kavuşturacağını söyledi. Keşmir’in Hindistan’ın gelişiminde "önemli bir rol oynayacağını" söyleyen Modi, Cemmu Keşmir’e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370’inci maddenin yalnızca yolsuzluğu teşvik ettiğini ifade etti. Özel statünün kaldırılmasına karşı çıkanları siyasi çıkarlara göre davranmakla eleştiren Modi, eski hükümetlerin siyasi geleceklerinden endişe duydukları için böyle cesur bir adım atma cesaretinden yoksun olduklarını söyledi. Modi, “Siyasi geleceğim umurumda değil. Benim için ülkenin geleceği önce gelir” dedi.



Pakistan liderinden uluslararası topluma çağrı


Pakistan Başbakanı Imran Khan bugün yaptığı Twitter paylaşımda Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesinde ilan ettiği 12 günlük sokağa çıkma yasağını, asker sayısının arttırılmasını ve iletişimin kısıtlanmasını eleştirdi. Khan, "Dünya, Hindistan işgali altındaki Keşmir’de Müslümanlara yönelik Srebrenitsa benzeri bir diğer katliam ve etnik temizliğe sessizce tanıklık mı edecek. Buna izin vermesi halinde, uluslararası toplumu gelişmelerin Müslüman dünyasında radikalleşme ve şiddet döngülerine yol açacak sert yankılar ve tepkiler doğuracağı konusunda uyarmak istiyorum" dedi.


Hindistan, Cemmu ve Keşmir’e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370’inci maddesini 5 Ağustos’ta iptal ederek bölgenin özel statüsünü kaldırmıştı. Hindistan hükümeti, bölgedeki tüm iletişimi kesmiş, eğitime ara vermiş ve sokaklara çok sayıda asker yığmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:21
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