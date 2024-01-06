Modern/Seküler Batı sarsılıyor: Pedofili Epstein belgelerinin üçüncü kısmı da ortaya çıktı!
Hapishanede ölen pedofil Jeffrey Epstein ile bağlantılı kişilerin olduğu davanın üçüncü kısım belgeleri Cuma günü kamuoyuna açıklandı.
Hapishanede ölen pedofil Jeffrey Epstein ile bağlantılı kişilerin olduğu davanın üçüncü kısım belgeleri Cuma günü kamuoyuna açıklandı.
Cuma günü açıklanan belgeler Çarşamba ve Perşembe günü açıklanan yüzlerce sayfalık belgelerin ardından geldi ve daha fazlasının da açıklanması bekleniyor.
Henüz açıklanmamış belgelerle birlikte toplamda 200'e yakın ismin yer alması bekleniyor; bunlar arasında Epstein'ı suçlayanlar, önde gelen iş insanları, siyasetçiler ve muhtemelen daha fazlası yer alıyor.
ABD'deki Epstein dava dosyalarının ikinci bölümü kamuoyuna açıklandı
Daha önce açıklanan belgeler Epstein'ın ortakları ve suçlayıcıları hakkında bilgiler içeriyordu, ancak bu bilgilerin çoğu daha önce çeşitli medya kuruluşları tarafından haberleştirilmiş ya da diğer mahkeme süreçlerinde açıklanmıştı.
Giuffre ve Maxwell hukuk davasını 2017 yılında sonuçlandırmış, ancak bazı mahkeme belgeleri şimdiye kadar mühürlü kalmıştı.
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Davaya ilişkin belgelerin çoğu 2019 yılında, Epstein'ın hapishanede intihar ederek ölmesinden bir gün önce açıklandı.
Pedofil Epstein'in fuhuş ağındaki isimleri açıklandı
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı oluşturmaktan suçlanan ve yargılanmayı beklerken hapishanede intihar eden pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in davasıyla bağlantılı kişilerin isimleri açıklandı.
Açıklanan isimler arasında ABD eski başkanlarından Bill Clinton, İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi Prens Andrew, David Copperfield, Donald Trump ve ünlü şarkıcı Michael Jackson da yer alıyor.
ABD Bölge Hakimi Loretta Preska'nın Epstein davası kapsamında kayıtlarda adı geçen ve bugüne kadar yalnızca "John ve Jane Doe" olarak bilinen yaklaşık 200 ismin gizlenmesinin yasal gerekçesi olmadığına karar vermesinin ardından, söz konusu isimler kamuoyuna açıklandı.
ABD medyasına göre mahkeme tutanaklarında Clinton'ın ismi "Doe 36" olarak geçiyor.
Mahkeme kayıtlarına göre Epstein tarafından cinsel istismara uğrayan Johanna Sjoberg, bir ifadesinde, şarkıcı Michael Jackson'ı Epstein'ın Palm Beach'teki malikanesinde gördüğünü ve aynı ortamda ünlü sihirbaz David Copperfield ile de tanıştığını söyledi.
Mahkeme belgelerinde ismi geçenler arasında ABD eski Başkanı Donald Trump da var. Ancak Sjoberg ifadeside Donad Trump'a masaj yapmadığını söyledi.
Trump'a, Epstein davasında herhangi bir suçlamada yöneltilmiyor.
Liste "müşteri listesi" değil
Sosyal medyada söz konusu listedeki isimlerin, "Jeffrey Epstein'ın müşterilerinin ya da suç ortaklarının listesi" olduğunu iddia eden paylaşımlar yapılıyor.
Ancak listede isimleri bulunanların büyük bir çoğunluğu ile ilgili herhangi bir soruşturma yok.
Listede yer alan bazı isimler:
Ghislaine Maxwell
Virginia Lee Roberts Giuffre
Kathy Alexander
Miles Alexander
James Michael Austrich
Philip Barden
Cate Blanchett
David Boies
Laura Boothe
Evelyn Boulet
Rebecca Boylan
Joshua Bunner
Naomi Campbell
Carolyn Casey
Paul Cassell
Sharon Churcher
Bill Clinton
David Copperfield
Alexandra Cousteau
Cameron Diaz
Leonardo DiCaprio
Alan Dershowitz
Dr. Mona Devanesan
Bradley Edwards
Amanda Ellison
Cimberly Espinosa
Annie Farmer
Marie Farmer
Alexandra Fekkai
Crystal Figueroa
Anthony Figueroa
Louis Freeh
Eric Gany
Meg Garvin
Sheridan Gibson-Butte
Robert Giuffre
Al Gore
Ross Gow
Fred Graff
Philip Guderyon
Shannon Harrison
Stephen Hawking
Victoria Hazel
Brittany Henderson
Brett Jaffe
Michael Jackson
Carol Roberts Kess
Dr. Karen Kutikoff
Peter Listerman
George Lucas
Tony Lyons
Bob Meister
Jamie A. Melanson
Lynn Miller
Marvin Minsky
David Mullen
Joe Pagano
Mary Paluga
J. Stanley Pottinger
Joseph Recarey
Michael Reiter
Jason Richards
Bill Richardson
Sky Roberts
Scott Rothstein
Forest Sawyer
Doug Schoetlle
Kevin Spacey
Cecilia Stein
Mark Tafoya
Brent Tindall
Kevin Thompson
Donald Trump
Ed Tuttle
Emma Vaghan
Kimberly Vaughan-Edwards
Cresenda Valdes
Anthony Valladares
Maritza Vazquez
Vicky Ward
Jarred Weisfeld
Courtney Wild
Bruce Willis
Daniel Wilson
Prens Andrew
Açıklanan liste nedir?
Mahkemenin, üzerindeki gizlilik kararını kaldırdığı belgeler, Epstein'ın kurbanlarından Virginia Giuffre tarafından 2015 yılında Ghislaine Maxwell aleyhine açılan davanın bir parçası.
Giuffre, Epstein'ın Florida, New York, Virgin Adaları ve New Mexico'daki evlerinde kendilerini istismar ettiğini söyleyerek dava açan onlarca kadından biri.
Giuffre, Epstein tarafından İngiltere Prensi Andrew gibi, çevresindeki ünlü erkeklerle seks yapmaya zorlandığını iddia ediyor.
Giuffre'nin Maxwell'e karşı açtığı dava 2017 yılında sonuçlandı ancak Miami Herald gazetesi, başlangıçta mühürlü olan belgelere erişmek için mahkemeye gitti.
Yaklaşık 2 bin sayfa üzerindeki gizlilik 2019 yılında mahkeme tarafından kaldırıldı.
Epstein davası sırasında isimleri gündeme gelen ancak suçlarına ortak olmayan diğer kişilerin mahremiyet haklarına ilişkin endişeler nedeniyle bu isimler üzerindeki gizlilik kararı tutulmuştu.
Jeffrey Epstein davası
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.
Öte yandan, Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.
Jeffrey Epstein kimdir?
Politikacılar, milyarderler ve akademik dünyadan isimlerle ilişkileriyle tanınan Jeffrey Epstein, 14 yaşındaki bir kıza seks için para ödemekle suçlanmasının ardından ilk olarak 2005 yılında Florida'da tutuklandı.
Reşit olmayan onlarca kadın benzer cinsel istismar suçlarını yöneltti ancak savcılar nihayetinde Epstein'in 2008 yılında bir kadının suçlamalarını kabul etti.
Epstein 13 ay hapisle cezalandırılmıştı.
Aralarında eski başkanlar Bill Clinton ve Donald Trump'ın da bulunduğu bazı ünlü tanıdıkları, mahkumiyetinin ardından Epstein ile arasına mesafe koydu.
Epstein, cezaevinden çıktıktan sonra "hayırseverlik çalışmaları aracılığıyla" zengin ünlülerle kaynaşmaya devam etti.
Miami Herald gazetesi tarafından yapılan bir haber, Epstein'e yönelik suçlamalara olan ilgili yeniden canlandırdı ve New York'ta federal savcılar 2019 yılında Epstein'ı seks kaçakçılığıyla suçladı.
Epstein, yargılanmayı beklerken hapishanede intihar etti.
Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell reşit olmayan kadınları tuzağa düşürmekten yargılandı ve 2021 yılında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.