Moderna’nın mRNA Kanser Aşısı 6 Haftada Üretiliyor!

Merck CEO’su Rob Davis, Moderna ile geliştirilen kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısının üretim sürecinin yaklaşık altı hafta sürdüğünü belirterek bu sürenin kısaltılması için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. Süreç, hastanın tümör dokusunun genetik analizinden aşının kliniğe ulaştırılmasına kadar devam ediyor.

Merck ve Moderna ortaklığında geliştirilen kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısının üretim takvimini hızlandırma çalışmaları sürüyor. Merck İcra Kurulu Başkanı Rob Davis, 14 Ekim 2026'da yaptığı açıklamada, hastadan alınan tümör dokusunun genetik diziliminin çıkarılmasından aşının kliniğe teslim edilmesine kadar geçen yaklaşık altı haftalık sürenin zamanla önemli ölçüde kısaltılacağını duyurdu.

Her Hastanın Tümörüne Özel Bağışıklık Eğitimi

İntismeran autogene (mRNA-4157) adıyla geliştirilen aşı, standart tedavilerden köklü biçimde ayrılıyor. Her bireyin tümöründeki özgün mutasyonlar haritalandırılarak bağışıklık sistemi bu spesifik hedeflere yönlendiriliyor. Davis, sürecin yüksek hassasiyet gerektirdiğini belirterek öncelikli hedefin tedarik zincirini ve pazar hazırlıklarını güvenceye almak, ardından üretim döngüsünü kademeli olarak kısaltmak olduğunu aktardı.

Faz 3 Verileri ve Tedavi Edilen Kanser Türleri

Aşı, Merck’in immünoterapi ilacı Keytruda ile kombine hâlde uygulanıyor. Ağustos 2026'da 1.137 ileri evre melanom hastasıyla yürütülen Faz 3 klinik çalışmasında kombinasyonun hastalığın nüksetmesini ve metastaz yapmasını geciktirdiği saptandı. Daha önce paylaşılan Faz 2 verilerinde aşının nüks ve ölüm riskini tek başına Keytruda kullanımına kıyasla yüzde 49 oranında azalttığı gösterilmişti. Şirket, kişiselleştirilmiş tedaviyi melanomun yanı sıra küçük hücreli dışı akciğer kanseri, mesane kanseri ve böbrek hücreli karsinom üzerinde de test etmeyi sürdürüyor.

Yapay Zeka Destekli Yeni Ar-Ge Tesisi

Merck, üretim ve portföy kapasitesini artırmak amacıyla Pennsylvania’nın West Point bölgesinde yaklaşık 11.150 metrekarelik yapay zekâ destekli yeni bir araştırma merkezi açtı. Adım, şirketin önemli gelir kalemi olan Keytruda’nın yaklaşan patent süresi dolmadan önce Ar-Ge yatırımlarını hızlandırma stratejisiyle örtüşüyor.

Geniş Kitlelere Ulaşmak İçin 7-10 Yıl

Kamusal düzeyde de hazırlıklar devam ediyor. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), Aralık 2026'da pankreas, karaciğer, kolorektal ve bazı pediatrik tümörlere odaklanan bir kamu-özel sektör ortaklığı başlatacak. NIH yetkilileri erken aşama çalışmaların yaklaşık üç yıl süreceğini, kişiselleştirilmiş kanser aşılarının toplumun geniş bir kesimine ulaştırılmasının ise 7 ila 10 yıllık bir zaman diliminde gerçekleşebileceğini öngörüyor.