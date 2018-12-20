Modern toplum insanları nasıl bunalıma sürükler?

Kısa süre önce raflardaki yerini alan Ahmet Can'ın İpini Koparan adlı eseri, hikaye roman türünde çok farklı bir yaklaşımla yazılmıştır. Kitapta modern toplumun insanoğluna nasıl kimlik bunalımlarına soktuğu ve kişilik bozukluklarına neden olduğu okuyucuyu sıkmadan komik bir şekilde anlatılıyor. Mizahi karakterler üzerinden değişik ruh hallerine sahip insanların iç konuşmaları ve hayata tutunmak için yaptıkları aylaklıklar bazen ‘kahkahalı’ bazen de ‘üzüntülü’ olarak aktarılıyor.

Hayata tutunmak için kişinin büyük hayalleri, düşleri olması gerektiği vurgulanıyor. ‘Küçük düşmekten daha tehlikeli olan küçük düş görmektir’ denilerek hayallerin yön verdiği anlatılıyor.

Eser tamamen ütopik olmasına rağmen birçok bilim sanat konularına okuyucuyu bilgilendiriyor. Özellikle felsefe, psikoloji, romantik polisiye sevenlerin bir çırpıda bitirecekleri kitapla, sadece nefes alıp vererek yaşamanın marifet olmadığı görülecek ve iç hesaplaşmaya sebep olarak kişilikli yaşama adım atmayı sağlayacaktır.

Kitap temini için: Profil kitap 0216 365 70 91

Kitapla ilgili ayrıntılı bilgi: