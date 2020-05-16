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Spor

Modern pentatlonda online atıcılık eğitimi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 15:46:01 -
Modern pentatlonda online atıcılık eğitimi yapıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF), antrenörlerin gelişimine yönelik çalışmalar kapsamında online atıcılık eğitimi düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, atıcılık antrenörü Murat Uzdaş tarafından video konferans yöntemiyle gerçekleşen eğitimde, atıcılıkla ilgili önemli detayların paylaşıldığı ifade edildi.

Atıcılık sırasında vücudun duruş şekilleri, lazer silahın kullanımına yönelik detaylar, hedefe odaklanma gibi konuların ele alındığı eğitimde, antrenör Uzdaş'ın, atış antrenmanlarında planlamanın önemine de dikkat çektiği belirtildi.

Ayrıca, online eğitimlere devam edileceği ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla online yarış düzenleneceği de aktarıldı.


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