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Modern Eğitim Koleji öğrencileri TÜBİTAK Türkiye finallerinde

Modern Eğitim Koleji Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerinden Aleyna Cömert ve Rabia Güngör, "Yazılım" dalında "Virtual Eye; Görme ve Duyma Engelliler için Android Cihaz, Arduino ve Mors Alfabesi Kullanan Titreşimli İletişim Aracı" isimli projeyle 50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Marmara Bölgesi üçüncülüğüne layık görüldü- Öğrenciler, TÜBİTAK Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandı

05 Mart 2019 Salı 10:28
Modern Eğitim Koleji öğrencileri TÜBİTAK Türkiye finallerinde

İSTANBUL (AA) - Modern Eğitim Koleji Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerinden Aleyna Cömert ve Rabia Güngör, 50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Marmara Bölgesi üçüncüsü oldu. Öğrenciler, TÜBİTAK Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandı.

Modern Eğitim Koleji'nin açıklamasına göre, kurum, elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Daha önce EISTEF Bilim ve Teknoloji Olimpiyatları'ndan ikisi altın 12 madalya ile dünya ikincisi olarak dönen Modern Eğitim Koleji Anadolu ve Fen Lisesi, TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri yarışmasında İstanbul Marmara Bölgesi finallerinde Beylikdüzü'nü temsil etti.

Okul öğrencileri Aleyna Cömert ve Rabia Güngör, "Yazılım" dalında "Virtual Eye; Görme ve Duyma Engelliler için Android Cihaz, Arduino ve Mors Alfabesi Kullanan Titreşimli İletişim Aracı" isimli projeyle 50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Marmara Bölgesi üçüncüsü oldu. Öğrenciler, TÜBİTAK Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandı.

"Yazılım", "Biyoloji", "Fizik", "Kimya", "Matematik", "Coğrafya", "Psikoloji", "Sosyoloji", "Türk Dili ve Edebiyatı", "Teknolojik Tasarım", "Tarih ve Değerler Eğitimi" olmak üzere 12 dalda düzenlenen yarışmaya, bu yıl 20 binin üzerinde öğrenci başvurusu yaptı.


- Yarışmaya 43 projeyle başvuru


Açıklamada görüşlerine yer verilen Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji Fen Lisesi Müdürü Salih Daydaş, bu yıl 50'ncisi düzenlenen yarışmaya okul olarak 43 projeyle katıldıklarını belirterek, "Yazılım" ve "Tarih" kategorisinde 2 proje ile finallere kaldıklarını, "Yazılım" dalındaki projelerinin Marmara Bölge üçüncülüğüne layık görüldüğünü bildirdi.

Okullarının ilk yılı olmasına rağmen ulusal ve uluslararası yarışmalardan madalyalarla döndüklerini aktaran Daydaş, öğrencilerle gurur duyduklarını kaydetti.

Öte yandan, Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Yafes Bakırcı, Modern Eğitim Koleji öğrencilerini makamında kabul ederek tebriklerini sundu ve kendileriyle gurur duyduklarını belirtti. Okulun ilk yılında bölgedeki başarıları sebebiyle Daydaş ve ilgili yöneticileri kutlayan Bakırcı, eğitime değer katan, vizyonuyla fark yaratan okulun başarılarının devamını diledi.


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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:28
  1. Modern Eğitim Koleji

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