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Modern Eğitim Koleji öğrencileri "Ah Şu Gençler" oyununu sergiledi

Modern Eğitim Koleji Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri kimsesiz çocuklar yararına Ah Şu Gençler oyununu sahneledi

14 Ocak 2019 Pazartesi 14:38
Modern Eğitim Koleji öğrencileri "Ah Şu Gençler" oyununu sergiledi

İSTANBUL (AA) - Modern Eğitim Koleji Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri kimsesiz çocuklar için "Ah Şu Gençler" oyununu sergiledi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Modern Eğitim Koleji Anadolu ve Fen Lisesi 11. Sınıf öğrencileri Kasımpaşa Çocuk Yuvası'ndaki ihtiyaç sahibi çocuklara yardım amacıyla Turgut Özakman'ın kaleme aldığı, Volkan Kılıç'ın yönetmenliğini yaptığı Ah Şu Gençler oyununu sahneleyerek, kimsesiz çocukların daha iyi şartlarda eğitim görmeleri için destek verdi.

Günümüz gençlik sorunlarını ve ebeveyn bakış açısını esprili bir dille ortaya koyan oyun, seyirciler tarafından ilgiyle izlenerek büyük beğeni topladı.

Yardımsever, çevreye duyarlı, insani değerlere önem veren bireyler yetiştirmeyi hedefleyen okul öğrencileri tiyatro gösterisine gelen davetlilere hazırladıkları terrariumları da satarak sosyal sorumluluk projesine katkı sağladılar.

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 14:38
  1. Modern Eğitim Koleji

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