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Ekonomi Model fabrika sayısı 2023 sonunda 14’e yükselecek
Ekonomi

Model fabrika sayısı 2023 sonunda 14’e yükselecek

Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri olarak da anılan model fabrikalarla alın üretim temelli verimlilik artışı amaçlanıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 20:22:00 -
Model fabrika sayısı 2023 sonunda 14’e yükselecek

Şu ana kadar Ankara, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, Mersin, Adana ve İzmir’de model fabrika kuruldu. 2023 yılı sonuna kadar da Denizli’nin yanı sıra Eskişehir, Kocaeli, Malatya, Samsun ve Trabzon’da model fabrika devreye alınacak. KOBİ’lerin deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak yetkinlik kazanmalarını hedefleyen model fabrika sayısı 2023 sonunda 14’e çıkacak.

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