Modanisa pandemide durmadı siparişlerini yolcu uçağı ile adresine ulaş-tırdı

2011 yılında Modanisa’yı kuran Kerim Türe, herkesin imkânsız gördüğü bir işi büyük bir yatırım ve iş alanına dönüştürmeyi başaran ender işadamlarımızdan birisi. Pazarlama konusundaki uzmanlığını, tüketiciyi tanıma tutkusuyla birleştiren Kerim Türe, Modanisa’yı bugün itibariyle Türkiye’den 130’dan fazla ülkeye ihracat yapan dünya çapında bir platform haline getirdi. Türe pandemi döneminde internet üzerinden ürün pazarlama süreçlerini ve Modanisa’nın geleceğe dair hedeflerini konuştuk.

Rakamların diliyle son 3 ay

Türkiye’de ilk ETgB ile e-ihracat yapan şirket olarak kayıtlara geçen Modanisa, üç yıldır Türkiye’nin en yüksek e-ihracat sürecini de başarıyla yürütüyor. Sohbetin başında, “Biz 2020 yılında nasıl büyürüz diye bakıyorduk. Ancak bu süreçte Mart’ın 15’i ve sonrası olarak iki farklı durum gördük” diyen Kerim Türe, ilk mesajlarını rakamlar eşliğinde şu şekilde verdi: “Zaruri ihtiyaçlarda internet üzerinden alışveriş hızla büyüdü. BKM’nin açıkladığı istatistiklere göre Koronavirüs (Covid-19) salgını süresince 5M yeni kredi kartı internetten alışveriş yaptı. Bu sayı Belçika’nın 18-65 yaş yetişkin nüfusuna eşit. Sektörümüz için müthiş bir rakam. Fakat, detaylara baktığımızda bu alışverişlerin büyük çoğunluğunun market harcamaları, diğer zaruri kullanım malzemeleri ve ev gereçleri olduğunu görüyoruz. Araştırmalara göre internetten satışlarda. market ve kişisel bakım yüzde195, kozmetik yüzde 200 ve spor malzemeleri satışı yüzde 124 arttı. Buna karşılık online seyahatte yüzde 70’in üzerinde düşüş yaşanırken, online giyim harcamaları ilk aylarda Fransa ve İngiltere’de yüzde 30 ile yüzde 50 arasında azaldı. Birçok ülkede de mart ve nisan aylarında online giyim harcamalarında yine düşüş yaşandı. Bununla birlikte, giyim sektöründe internet alışverişinde yükselen kategoriler de oldu. Geçtiğimiz üç ay içerisinde bu kategorilerde aslan payını; ev giyim, iç giyim ve temel giyim ihtiyaçları aldı.”

Modanisa bu dönemde ne yaptı?

Bazı ülkelere ev giyim satışımız 4 kat arttı. çocuk kıyafeti satışları da artan taraftaydı. Evde rahat temel giyim ürünleri de talebin arttığı kategorilerden oldu. Satışları en çok azalan ürün kategorileri ise abiye ve mayo olurken, ayakkabı da satışı düşen kategorilerden birisi oldu. Ülkere göre baktığımızda ise ilk önemli düşüşü Fransa’da gördük, onu İngiltere ve Almanya takip etti. Türkiye’de de kıyafet satışları, mart ayının ikinci yarısı geçen yılın mart ayına göre yüzde 40 küçüldü. Nisan ayında ise bu gerileme durdu ve yukarıya doğru çıkış başladı. Modanisa olarak, bizim üç ay içerisinde yaşadıklarımızdan bir kitap veya bir kısa belgesel çıkar.

E-ticaretle siparişler nasıl ulaştırıldı?

Bir anda hem satış yapmak hem de bu yaptığınız satışı ilgili ülkelere hızlı bir şekilde yollamanın yolunu bulmanız gerekiyor. Biz ekspres uçak kargoyu standart kargo olarak kullanan Dünya’daki ilk e-ticaret şirketlerindeniz. Pandemi esnasında ticari /yolcu uçuşları durunca şöyle bir görüntü ile karşılaştık: Satış var, kargo için uçak yok. Kargo deyince; öncelikle şunu belirtmeliyim ki, bana göre Sağlık çalışanlarından sonra bu salgının görünmez kahramanları lojistik şirketleri çalışanlarıdır. Bu konuda hizmet veren her bir şirkete ayrı ayrı gönülden teşekkürü bir borç bilirim. Bizler evden telekonferans yaparken onlar, salgına rağmen sahada canla başla çalıştılar. Ticari uçuşlar durduğu an, yani yolcu uçaklarının boş kargo alanlarını kullanan lojistik firmalarının bu imkânı ellerinden gidince, ciddi bir lojistik darboğaz ile karşılaştık Bazı bölgelere kargo uçuşlarında da, sadece zaruri ihtiyaçların nakliyatına izin verildi. Bu durumlarda da çözüm için uygulanması mümkün olan çareler bulmak gerekiyor. Bizim aklımıza da şöyle bir fikir geldi: Lojistik iş ortaklarımız ile birlikte, havayollarının kriz nedeniyle yatan yolcu uçaklarını kiralayarak, koltukların üzerine Modanisa kolilerimizi bağladık. Koltuk üzeri bagajlardan uçakta koli koyulabilecek her yeri doldurarak ürünlerimizi müşterilerimize ulaştırmayı başardık. Her gün uçak kaldırdığımızı, en az 15 gün boyunca kaldırdığımızı söyleyebilirim. Her gün uçaklar bir bölgeye gitti.

Operasyonları nasıl yönettiniz?

10 Mart’ta işlerin ciddileşmeye başladığını görünce ilk olarak kritik sağlık problemi olanların evden çalışmasını sağladık. 16 Marttan itibaren de DEPO, MAL KABUL ve KALİTE KONTROL dışındaki tüm ekipleri peyderpey evden çalışma sistemine geçirdik. Bu yolla çalışanlarımızı güvene almış olduk. Mart ayı yeni sezon ürünlerinin çok yoğun şekilde depoya girdiği bir ay. İnsan üstü bir gayretle arkadaşlarımız ürünleri depoya çektiler. Böylece markalarımız ürünlerini bize ulaştırmış oldu. “Bu zamanda Modanisa, ne yapabilir?” dedik. Kendimizi, yani çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi güvene alınca, “Şimdi kime yardım edebiliriz?” diye baktık. Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçerek, üretimde kullandığımız makinelerimizi,depoda oluşturduğumuz hijyenik üretim alanına taşıyarak sağlık çalışanlarımız için ücretsiz maske üretimine başladık. 2 ayda 200.00 adet birinci sınıf cerrahi maske ürettik, tek tek…Üç haftanın sonunda, evden çalışmada acemilik dönemimizi atlattık. Mart geçti, nisan geçti bizim en yoğun olduğumuz tüm izinlerin her sene iptal olduğu günde 18 saat ofiste çalıştığımız Ramazan ayı geldi. Bu dönemi de başarı ile evden çalışarak geçirdik.

Yeni normal döneme nasıl girdiniz?

Yeni normalin ne olduğunu keşfetme süreci, şu an hepimizin yaşadığı bir süreç. Biz 1 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında bu keşfe ayırdık. Nasıl işe geri gelmemiz doğru olur diye düşünüyoruz. Düşük yoğunlukta takım arkadaşımız ile ofise geliyor, yeni normali güvenli bir şekilde deniyoruz. Kıyafet satışlarında yükseliş başladı... Bununla birlikte yılbaşına doğru eski rakamlara ulaşmayı öngörüyoruz.