Modanisa global mottosunu duyurdu

Online moda platformu Modanisa, tesettürlü manken Halima Aden’in katılımıyla düzenlenen basın toplantısında 10’uncu yılında tüm dünyaya bir mottoyla sesleneceklerini açıkladı. Platform, mottosunu ‘Your World To Wear’ olarak ilan etti.

“Duruşumu ortaya koyuyor“

Türkçe’de ‘Kendin olmak Modanisa’ şeklinde kullanılacak mottonun kendisinin tavrını ve duruşunu da ortaya koyduğu için Modanisa marka elçisi olmayı kabul ettiğini söyleyen Halima Aden, gelecek 2 yılda inançlarına uygun bir giyim tarzı oluşturmak isteyen her kadının kendisini kıyafetleriyle hem şık hem de rahat hissetmeye hakkı olduğunu vurgulayacak. Aden, geçen sene “Covid-19 salgını, bana Müslüman bir kadın olarak durup değerlerimi düşünme fırsatı verdi” ifadesini kullanmış ve bu sektörde çalışmanın kendisini dini inançlarından taviz vermeye zorladığını dile getirerek defilelere veda etmişti.

Eve dönüş hissi

Global motto lansmanı basın toplantısında konuşan ve Modanisa’yla imzaladığı anlaşmayı ‘eve dönüş’ olarak niteleyen Aden, “Modanisa’nın marka elçisi olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Modanisa, kariyerim boyunca benim hep yanımda oldu. Benim inancımı ve değerlerimi paylaştı ve Müslüman bir kadın olarak seçimlerime her zaman saygı duydu. Şimdi Modanisa’yla eve dönüş hissi yaşıyorum” diye konuştu. Aden, bir soru üzerine podyumlara veda kararının ardından meslektaşlarından destek gördüğünü, çünkü tüm bunları moda endüstrisinde çalışanların da yaşadığını, kendisinin sadece bunları yüksek sesle dile getirdiğini aktardı. Aden, “Gençlere önerileriniz nedir” sorusuna ise “Kendinizi değil, oyunu değiştirin” karşılığını verdi. Halima Aden, 2 yıllık bu çok özel anlaşma kapsamında tüm dünyada Modanisa’yı temsil ederken, 2 tane de özel koleksiyon hazırlayacak.

Kadınlar kendisi olmak istiyor

Kadının kendi değerlerinden vazgeçmeden hayatını zenginleştirmesine yol arkadaşlığı yapmak hayaliyle 2011’de yola çıktıklarını söyleyen Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Kerim Türe, Halima Aden’le tanışıklıklarının 2016’ya uzandığını belirtti. Türe, şunları kaydetti: “Bizim Halima Aden’le birlikteliğimiz hayli geçmişe dayanıyor. 2016 yılında henüz kariyerinin en başında Miss ABD Güzellik Yarışması’na katılan Halima Aden, yarışmada Modanisa’dan satın aldığı tesettür mayosuyla yürümüş ve ABD’de bir güzellik yarışmasına katılan ilk hijabi giyinen Müslüman kadın olarak nitelenmişti. Halima, 10 ay kadar önce, ‘kendisini inançlarından taviz vermeye zorladığını’ söyleyerek modelliğe veda etmişti. Halima Aden’in herkes tarafından saygı duyulması gereken bu tercihi, bizim global mottomuz ile de büyük bir örtüşme gösteriyor.

Örnek kişi, rol model

Aden, hem mesleğini icra edişiyle hem de hayattaki duruşuyla tüm dünyanın hayranlığını kazanmış bir örnek kişi, rol model. Modanisa’nın varlık amacıyla Halima’nın kendisi olmak için verdiği mücadele doğal olarak eşleşince bize de tüm dünyadaki kendisi olmak isteyen muhafazakâr kadınların tercihinin sesi olması için bu harika iş birliğine imza atmak düştü.”