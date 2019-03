Modanın kalbi Dubai’de attı

Dubai Modest Fashion Week’te, 2019 modasının trendleri sergilendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Dubai Modest Fashion Week (Dubai Modest Moda Haftası), Dubai’de Emerald Palace Kempinski miX by Alain Ducasse’de 7-8-9 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. Genel merkezi Türkiye’de olan Think Fashion tarafından organize edilen etkinliğe, 5 kıtadan 26’dan fazla ülkeden katılım oldu. Palm Jumeirah’ın en yeni, ışıltılı lokasyonlarından biri olan ve Alain Ducasse tarafından tasarlanan, Emerald Palace Kempinski miX by Alain Ducasse’de misafirlerin ağırlandığı, ’İyi İçin Moda’ konseptinin kutlandığı Moda Haftası, Dubai’de ikinci kez gerçekleşti.

Think Fashion ve Moda Haftası kurucu ortağı Özlem Şahin, moda terminolojisine Modest Fashion Week kavramını sokmak ve bir yaşam biçimi, bir stil olarak tanımladığımız Modest Giyim sektörünün tüm paydaşlarını global olarak bir araya getirmenin onur verici olduğunu söyledi.

Kendilerini otoriteden çok, global modest giyim endüstrisini problem çözücüleri olarak gördüklerini belirten Şahin, "Biz, sektörün markalarını ve yeteneklerini ön plana çıkartmak, yüksek prestije sahip organizasyonlarımızda sektördeki dünya liderlerini buluşturmak ve sürdürülebilir küresel iş ilişkileri oluşturmak için buradayız. 5’incisini düzenlediğimiz Modest Fashion Week serisi yine bir çok ilke ev sahipliği yaptı" dedi.

Moda girişimcileri Özlem Şahin ve Franka Soeria tarafından kurucu olduğu Think Fashion tarafından organize edilen Moda Haftası serisi, Mayıs 2016’da ilk görücüye çıktığından bu yana, dünyanın dört bir yanında medyanın en büyük moda ve haber başlıklarında yer alarak dikkat çekmeyi ve 473 milyar dolar pazar hacmine sahip bu devasa sektörü, küresel kitleye tanıtmayı başardı.

Kuruculardan Franka Soeria ise "Bu şaşırtıcı dönüm noktasına ulaşacağımızı hiç düşünmemiştik. Modest Fashion Week serisi, bir kavram, sevgi ve emek olarak başlatıldı. Kesintisiz çaba, sonsuz bir enerji ve işbirliği içinde ilerlememiz, bizi tanınmış bir küresel harekete dönüştürdü. Şimdilerde ayrıca, bu endüstrinin küresel pazar oluşturmasını desteklemek için, hepsi ’Think Fashion’ şemsiyesi altında olan, Modest Moda Konseyi (Council of Modest Fashion) adlı kolektif ve ModestCatwalk.com (Modest Fashion Week global online alışveriş sitesi) gibi farklı projeler yaparak ilerliyoruz" diye konuştu.

Dubai Modest Fashion Week’in yerel ortağı Red Connect’ten Arif Ebrahim ise "Dubai’de ikinci kez uluslararası misafirlerimize ev sahipliği yapmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Dubai moda başkentlerinden birisi olmayı hak ediyor ve bu etkinliği her yıl yapmaya kararlıyız" dedi.

Podyum şovları nefes kesti

Dubai Modest Fashion Week 2019 aralarında Sheikha Hend Faisal Al Qassemi (BAE), Niswa Fashion (ABD), Imen Bousnina (Avusturya), Adrianna Yariqa X Gret By Ortenhill (Singapur), CR by Tika Ramlan (Endonezya), College of Fashion Design DUBIA (BAE), Asiya Rafiq (Hindistan) ile işbirliğiyle Dream and Design for Disabilities ve Sweet Dulcee’nin (İran) de bulunduğu yedi yeteneğin podyum şovları izleyenleri adeta büyüledi.

Ziyaretçileri arasında influencerlar, satın almacılar, basın, halk ve en önemlisi tasarımcılar olan Dubai Modest Fashion Week 2019’un bu yılki teması ’Gökteki moda’ idi. Modest Moda Konseyi’nin konuşmanın ardından, Sabrine Salhi’nin ev sahipliği yaptığı bir oturumda, kurucular Özlem ve Franka; tasarımcı Asiya Rafiq, influecer Dr. Passant Saleh ve Shea Global’den Grace El Mahmoud’la birlikte ’İyilik için Moda’ masaya yatırıldı.

Dr. Passant bedensel imaj hakkında konuşurken, Grace El Mahmoud da Kenya’da temel hak ve imkanlardan mahrum kadınlara yardım amaçlı çalışmalarından bahsetti. Günün son defilesinden önce, moderatörlüğünü Ines Sabiane’nin yaptığı bir oturumda influencerlar Nia Amroun, Asma Lootah, Yassmin Jay, Ifrah, Alia Awwe stil tüyolarını paylaştı. İkinci podyumda koleksiyonlarını sergileyen tasarımcılar arasında Ahada, Zahra World (Rusya), Anara Zakirli (Azerbaycan), Lyaman Hajiyeva (Azerbaycan), Hijab Queen ve Kuveytli Anotah ile özel bir şov hazırlayan Nargiz Shakhbazi (Azerbaycan) vardı. Üçüncü podyumsa Maldivler’den Raidha’s Maldives, Avustalya’dan Kazeca Studio, Endonezya’dan Jawhara Syari, ABD’den Lebasi, BAE’den My Kaftan ve Ürdün’den Hama Yassen’in defilelerine sahne oldu.

Think Fashion’u, Mix Alain Duccase, Emerald Palace Kempinski Dubai, Modest Catwalk, Council of Modest Fashion, Anotah, Boutallion, Blu Chocolate, CFD, Dermacol, LegendBeauty, Crochet Flowers, Balm Essence, Shea Global, Anfasic Dokhoon, Digitally Beyond Image, TheIsland Beach Club and Resort, Prime Visions, Al Wasal, Voxstar, Radius, Toil and Tinker Print Works, Mermaid, LightTech, DAS ve Arabian Falcon gibi firmalar destekledi.

5 kıtadan 26’dan fazla ülkeden katılım & Gökyüzünde Moda Haftası

Duba Fashion Week’te 40 defile, 30 marka standı, 15 söyleşi ve atölye çalışması yapıldı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Avusturalya, Avusturya, ABD, Rusya, Maldivler, Hollanda, Endonezya, Kuveyt, Azerbaycan, Mozambik gibi daha bir çok ülkelerden gelenlerin koleksiyonları, bu muhteşem etkinlik boyunca kurdukları bağ ile birbirlerini güçlendirdiler.