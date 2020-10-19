Moda tasarımcısı Selma Çilek'ten Boyner'e özel koleksiyon

İSTANBUL (AA) - Moda tasarımcısı Selma Çilek'in Boyner için hazırladığı "Selmacilek X Boyner" koleksiyonu Boyner mağazaları ve "boyner.com.tr"de yerini aldı.



Boyner açıklamasına göre, dünyaca ünlü markaların koleksiyonlarının yanı sıra Türkiye'nin sevilen markalarını ve tasarım parçalarını kadınlar ile buluşturan şirket, Çilek ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Kendine güvenen, trendleri takip eden, sadeliği sevdiği kadar dikkati çekmeyi de isteyen iddialı kadınlara hitap eden söz konusu koleksiyon; kazaklar, kabanlar, vegan deri grubu, elbiseler, parkalar ve pantolonlar olmak üzere 60 parçadan oluşuyor.



Her kadının sonbahar-kış mevsiminde gardırobuna katmak istediği parçaları tasarım dokunuşları ile özel hale getiren Selmacilek X Boyner koleksiyonu; deri, hazır giyim ve dış giyim olarak 3 kategoriden meydana geliyor. Tamamı vegan olan 15 parçadan oluşan deri ürünler zamansız stillere cevap verirken, Selma Çilek'in imzası haline gelen parkalar ve kabanlar da koleksiyonda güçlü bir şekilde yer alıyor.

Hazır giyim kategorisinde ise birbiri ile kombinlenen ceket, bluz, pantolon ve eteklerin yanı sıra desenli elbiselerle her ortamda dikkati çekecek kesimde elbiseler ön plana çıkıyor.



Koleksiyon; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş ve Rize'deki toplam 24 Boyner mağazası ve boyner.com.tr'de hem rahat hem de iddialı ve şık bir görünüm arayan kadınlarla buluşuyor.

Boyner'in yeni koleksiyonlar ve farklı iş birlikleri ile moda dünyasının nabzını tutmaya devam edeceği bildirildi.







