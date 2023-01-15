Mobilya’nın yüzde 80’inde fiyatları sabitledik

610 firmayla ay sonuna kadar fiyatları arttırmama kararı aldıklarını ifade eden Çalışkan, şöyle konuştu: “İnşallah şubat ayında maaşların yükselmesiyle ufak tefek artışlar olacak ama o güne kadar ocak sonuna kadar biz fiyatlarımızı sabit tutacağız.

Bununla beraber müşterilerimize peşin fiyatına taksit seçenekleri için bankalarla çalışıyoruz. Taksit kampanyalarıyla da tüketiciyi destekliyoruz. Fiyatların ufak tefek artışı mobilya için de zorlasa da stokları eritme kısmında bize fayda sağlayacak. Bu dönem hem iç piyasayı biraz daha hareketlendirmek için enflasyon artışı karşısında üstümüze düşen görevi yaptığımız hem de stokları erittiğimiz bir dönem olacak. Mobilyanın yüzde 80’inde fiyatları sabit tutuyoruz. Bu kısım daha ağaç ağırlıklı bir kısım ve şu anda fiyatlar da indirimli olarak satışa sunuluyor. Karlılığımızı düşürdük. Mobilya alıcıları için de özel kampanyalar üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor.”

Çalışkan, ayrıca 2022’de mobilya sektörünün hammadde bulmakta zorlandığı için arz-talep dengesinin bozulduğunu da kaydetti.

Çalışkan, enflasyon paketinde en çok fiyatı artan ikinci ürünün mobilya olduğuna dikkati çekerek, “Bizim aldığımız ürünlerde yaşadığımız çok ciddi zamlardan ötürü fiyatlarımız çok ciddi mertebelerde zamlandı. Öyle ki enflasyon paketinde en çok fiyatı artan ikinci ürün mobilya oldu. Yıl sonuna doğru tersine dönmeye başladı. Şu anda hammadde bulmakta zorlanmıyoruz” dedi.