Mobilyada Divanev modası geliyor

Mehmet Canıtatlı

Yataş Grup, yeni markası Divanev’le hedef büyüttü. Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, B ve C gelir grubuna hitap edecek olan Divanev’in Türkiye’nin farklı illerinde birçok yatırımcıya alternatif olacağını belirtirken, Yataş Grup Genel Müdürü Nevzat Yıldız mağaza sayısını yıl sonuna kadar 20’ye çıkaracaklarını dile getirdi.

Markayı alıp geliştirdik

Mobilya, yatak ve ev tekstili sektörünün önde gelen markalarından Yataş Grup, geçen yıl satın alarak bünyesine kattığı Divanev için ilk yıl 65 milyon liralık bir yatırım planı yaptı. Yılsonuna kadar yurt genelinde 20 mağaza açacaklarını söyleyen Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, “Mevcut markalarımızın bayi metrekare verimliliği ve memnuniyeti sektörün üzerinde. Bayilerimiz sadece sezonda değil, 12 ay satış yapıyor. Mevcut markalarımıza yoğun bir bayilik talebi alıyoruz. Ancak birçok ilde mevcut markalarımız olduğu için yeni bir markanın birçok yatırımcıya alternatif oluşturacağını düşünüyoruz” dedi. İhracata da değinen Öztaşkın, bu alandaki başarılarında Divanev’in de bir pay alacağının altını çizdi.

Bayiliklerle büyüyecek

Son üç yılda üretim tesislerine 150 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyleyen Öztaşkın, Divanev ürünlerinin yüzde 90’ını Yataş Grup tesislerinde üretecekleri belirtti ve önce yurt içinde, gelecek yıl da yurt dışında bayilik vermeyi planladıklarını kaydetti.

Yataş Grup Genel Müdürü Nevzat Yıldız da, “Yeni markamızla tüketicilerin ihtiyaçlarını, beğenilerini ve sosyoekonomik şartlarını da göz önüne alarak özgün ve tarz sahibi tasarımlara imza attık. Divanev, hem çeşit hem de fiyat aralığı olarak geniş bir hedef kitleye hitap edecek. Tüketiciler minimum 15 bin liralık harcamayla evini donatma imkânına kavuşacak” diye konuştu.

Hedef büyüttüler

Nevzat Yıldız, yılsonuna kadar 20, 2020 yılında ise 100 satış noktasına ulaşmayı ve 2020 yılında Divanev ile 200 milyon lira ciro rakamını yakalamayı hedeflediklerini belirterek şu bilgileri verdi: ’’2020 yılında 3 bine yakın yeni istihdam sağlayacağız. Divanev’in 5 yıl içinde mobilya sektöründe Türkiye’nin ilk 5 markası arasına girmesini hedefliyoruz.’’