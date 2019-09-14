Mobilyacı çıraklığından dünya şampiyonluğuna

İzmir’de daha öncesinde mobilyacı çıraklığı yapan vücut geliştirme sporcusu Burak Temel, Sırbistan’da düzenlenecek olan Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşayan ve mobilyacı olan babasının yanında çalışan 24 yaşındaki Burak Temel, imkansızlıklar içinde merak saldığı vücut geliştirme sporunda Büyük Erkekler +100 Kilo Ağır Siklet Türkiye Şampiyonu oldu ve Sırbistan’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Burak Temel, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaşadığı zorlukları ve başarı öyküsünü anlattı.

“Evin terasında ağırlık kaldırarak spora başladım”

Küçük yaşlardan itibaren mobilyacı olan babasının yanında çalışan Burak Temel, çalıştığı iş sayesinde fiziğini güçlendirdiğini ve çevresindekilerin desteğiyle vücut geliştirme sporuna başladığını belirterek, “O zamanlar öğrenciydim çok fazla imkanım yoktu. Evin terasında ağırlık kaldırarak spora başladım. 4-5 tane ağırlık ve bir tane sehpa ile çalışıyordum. Derslerimden daha çok bu işle ilgileniyordum. Bu işte iyi olan hocalarla irtibata geçip onlardan bilgi alıyordum. Daha iyi nasıl çalışabilirim, nasıl beslenmeliyim diye soruyordum. Hocalarım da benim azmimi ve kararlılığımı beğeniyorlardı ve bana ufak ufak tüyolar veriyorlardı” dedi.

“O gün benim doğum günümdü”

Üniversitede spor akademisi hedeflediği zamanlarda farklı bir bölüm kazanıp gitmediğini belirten 24 yaşındaki sporcu, “Üniversiteye gitmediğim için ailemden ve çevremden çok tepki aldım. Ben davamdan vazgeçmedim. İlk yarışmamda kazanamadım ama pes etmedim. Bir yıl boyunca yine çalıştım. Hazırlandığım sırada hafta sonları yine mobilyacıda çalışıyordum. 2016’da 95 kilo ağır sıklet kategorisinde Türkiye ikincisi oldum. Dominik Cumhuriyeti’nde düzenlenen Dünya Şampiyonası için seçmelere hak kazandım. O gün benim için doğum günümdü. O zamana kadar hedefimden ayrılmadım. 2.5 sene hiç şeker tüketmedim ve ne gerekiyorsa en iyisini yaptım. Dominik Cumhuriyeti’ndeki şampiyonada yarı finale kalmak nasip oldu” ifadelerini kullandı.

“Bu sporda iz bırakmayı ve birilerine örnek olmayı istiyorum”

Daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi’nde Spor Akademisi’ni kazandığını ve üniversitedeki hocalarının kendisine destek olduğunu söyleyen Burak Temel, “Yaklaşık 1 yıldır düzenli antrenman ve beslenme rutinlerime devam ettim. Hiç şeker tüketmedim. Bayramlarda ailemle kahvaltı yapamadım. Yazın dondurma yemedim. Bunlardan rahatsız değilim, çünkü bu şekilde olmayı seviyorum. Bu sporda iz bırakmayı ve birilerine örnek olmayı istiyorum. 6 Ekim’de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasında ülkemi en iyi şekilde temsil edip Türk Bayrağını göndere çekip İstiklal Marşını tüm dünya ülkelerine okutmayı çok istiyorum.Bunun içinde çalışmalarıma devam ediyorum. Sabah 5.30’da başlayıp gece 23.00’a kadar çalışıyorum. Sosyal hayattan uzağım ama inşallah orada bu gururu hem sevenlerime hem de ülkeme armağan edeceğim" dedi.

Dikici: “Temennimiz, Burak’ın birinci olarak İstiklal Marşımızı tüm dünyaya duyurması”

Uluslararası antrenör ve hakem olan Burak Temel’in antrenörü Ozan Dikici ise, Burak’ın ekonomik şartlarının iyi olmadığını ancak dişinden tırnağından arttırarak spordaki besinlerini aldığını söyledi. Dikici, kendilerinin de Burak’a yardımcı olduğunu belirterek, “Yarışmalara gitmek büyük külfet. Yarışmalar 3-4 gün sürüyor. Dolayısıyla belli bir para harcamak gerekiyor. Etrafındaki ağabeyleri ve arkadaşları Burak’a destek oluyorlar. Burak da bu işi çok seviyor. Elinden geldiğince başarılı olmaya çalışıyor. 6 Ekim’de Dünya Şampiyonası var, beraber gideceğiz. Temennimiz, inşallah orada birinci olarak İstiklal Marşımızı tüm dünyaya duyurması. Hem biz hem de okuduğu üniversitedeki hocaları onunla gurur duyacağız” şeklinde konuştu.