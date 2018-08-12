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Mobilya sektörü kan kaybediyor

TÜİK’in açıkladığı veriler mobilya sektörünün yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 5,8 küçüldüğünü gösterdi.

12 Ağustos 2018 Pazar 10:18
Mobilya sektörü kan kaybediyor

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; mobilya sektörü 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 5,8 oranında küçüldü.

Sektördeki küçülme endişe ile karşılanırken, bu küçülmenin başlıca nedenleri arasında KDV indiriminin sona ermesi ve üst üste gelen ham madde zamları gösteriliyor. 2017 yılında uygulanan ve yaklaşık 8 ay süren KDV indiriminin mobilya sektöründe ticareti yüzde 40 oranında artırdığını belirten yetkililer, KDV indiriminin yeniden gündeme alınmasıyla mobilya sektöründeki küçülmenin önüne geçileceği görüşünde. Sektörde yaşanan duraklamayla birlikte şirketlerin işçi sayılarını da azaltmaya başladığını ifade eden yetkililer, KDV indiriminin yeniden uygulanması ile istihdamda da artış yaşanacağını belirtiyor.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 10:18
  1. TÜİK
  2. KDV
  3. mobilya sektörü

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