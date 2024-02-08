Mobilya alırken kandırılmamak için bir kere daha düşünün!

Mehtap Kul

Evlerimizin en önemli eşyalarından birisi de şüphesiz ki mobilyadır. Güzel bir mobilya evi olduğundan daha iyi gösterirken uygun olmayan mobilya ise evi olduğundan kötü gösterir. Bu nedenle evimin bir odasına güzel bir köşeli koltuk almak istedim. Ekonomik nedenlerden ötürü sürekli ertelediğim bu isteğimi, taksitle de olsa, ev ekonomimi sarsacak da olsa almaya karar verdim. İstanbul’un Ümraniye ilçesinde Yataş Grup markası Divanev’in mağazasına girdim. Keşke girmez olaydım!

Odam küçük olduğu için köşeli koltuk sadece 3x2 metre boyutlarında olmalıydı. Mağazadaki satış danışmanına da özellikle bu ölçülerde köşeli koltuk aradığımı söyledim. Hatta sağ tarafı mı yoksa sol tarafı mı 2 metre olacak diye detayları da konuştuk… Katalogdan bir köşeli koltuk modeli gösterdiler ve ürünü beğenmem üzerine boyutlarını “ayarlayacaklarını” söylediler ve 1101302846 sipariş numarasıyla siparişimi verdim. Gerekli ödeme ve sözleşme süreçlerinin ardından bir ay geçtikten sonra 5 Şubat 2024 tarihinde köşeli koltuk evime geldi ama ne göreyim boyutları dediğim şekilde değildi. 3x2 metre boyutlarında değil, 266,5x266,5 boyutlarında gelmişti.

Koltuk bu haliyle odaya sığmıyordu ve balkonun kapısı açılmıyordu.

Montaj için gelen görevliye bu konudaki durumu söylediğimde, hiç oralı bile olmadı. Mağazada görüştüğüm satış danışmanını aradığımda ise karşımda tam bir profesyonel “yalancı” söz konusuydu. Ürünün değişmesini de iadesini de yapmıyorlardı. “Biz size sattık, parasını da aldık kurtulduk, ne yaparsanız yapın artık” modundaydılar. Bunun üzerine mağaza müdürü ile konuştum ve aynı rahatlıktaydı. “İade kabul etmiyoruz, siz böyle istemişsiniz” şeklinde yalan üzerine bin yalan… Çağrı merkezini aradığımda ise hiç ilgilenmediler… Birçok uğraş sonucunda onlar da “iade veya değişim olmaz” dediler. Hayatımda böyle bir ticari ahlaksızlıkla hiç karşılaşmamıştım ve bu durum çok garibime gitti. 28 Aralık 2023 tarihinde saat 11.40’da yapılan alışveriş için mağazanın kamera sisteminden diyalogları dinleyip satış danışmanlarının alenen yalan söylediği ortaya çıkacakken bunu yapmamaları çok ilginç… Bu kadar profesyonel bir şekilde yalan söylemek ve hiçbir şey olmamış gibi davranmak normal değildi. Bir an için Divanev firmasının sürekli böyle şeyler yapabileceği ve bu yüzden çok rahat olduklarını düşündüm. İnternete girip kısa bir arama yaptıktan sonra bu düşüncemde haklı olduğumu gördüm. Sikayetvar.com adlı internet sitesinde, Şevval isimli kullanıcı aynı benim yaşadığım sorunu yaşamıştı.

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Ve aynen sitede şunları yazmıştı:

“Salonumuz için konsol masa ve sandalye beğendik. Gördüğümüz masa beyaz renkte ve mermer desenliydi. Salonumuza büyük gelebileceği için orada bulunan açılır kapanabilir masayı tercih ettik. Orada açılır kapanır masanın teşhiri olmadığı için satış elemanına özellikle sordum, ‘Bütün masanın aynısı gelecek, bir değişiklik olmayacak değil mi?’ diye. O da ‘Evet, aynısı sadece açılır kapanır olacak’ dedi ve bize tabletten o ürünü göstermedi. Güvenip siparişi verdikten 3 hafta sonunda gelen masa bizi şok etti. Ortadaki tabaka ne desen ne de ton olarak aynıydı. Mağazayı aradığımızda, bizi mağdur ettikleri halde sorumluluğu servise atıyorlar. Servis ise ‘bizlik bir şey yok’ diyor. Kurumsal bir firma olmanıza rağmen, mağaza bizi eksik bilgi vererek yanlış yönlendirdi. Mağdur olmuşuz ve siz hatalarınızı düzeltmek yerine ‘Parayı aldık, iş bitti’ diyorsunuz. Sizinle artık mahkemede görüşeceğiz ve çevremdeki herkesi uyaracağım. Sizden bir şey almasınlar.” Burcu ismindeki kullanıcı da bu firmadan aldığı köşe takımında eksik parça olduğunu ve aylar geçmesine rağmen mağduriyetinin giderilmediğini belirtiyordu. Birçok kişinin de garantili ürünlerde sorunlar yaşadığını ama şirketin hiç ilgilenmediğini yazdıklarını gördüm. Başka sitelerde de aynı şekilde yorumlar vardı ve birçok kişi mağdur olmuştu. Ben de aynı şekilde mağdur oldum ama hakkımı gerekli mercilere başvurarak sonuna kadar savunacağım. Ticaret bakanlığının bu şirketi özellikle incelemesini istiyorum. Bu kadar şikâyet normal değil. Buradan benim gibi insanların da mağdur olmaması için bir çağrıda bulunmak istiyorum. Mobilya alırken kandırılmamak için bir kere daha düşünün!