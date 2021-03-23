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Otomotiv “Mobilite ekosistemini oluşturmayı hedefliyoruz”
Otomotiv

“Mobilite ekosistemini oluşturmayı hedefliyoruz”

Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, orta ve uzun vadede, otomobilin etrafına örülecek bir mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturabilmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 21:30:00 -
“Mobilite ekosistemini oluşturmayı hedefliyoruz”

Onur Yılmaz

Dünya otomotiv sanayisindeki değişimlere değinen Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, “yeni dünya”da büyük olanın değil, daha çevik ve iş birliğine açık olanların önem kazanacağını vurguladı. Karakaş, işin içine giren yeni teknolojileri bir şirketin yönetebilmesinin mümkün olmadığına, bunların hepsini kullanıcının odağında organize edebilen şirketlerin başarılı olabileceğine dikkati çekti.

“Çin gibi büyük pazarımız yok”

Türkiye’nin doğru zamanda ve doğru yerde yola çıktığının altını çizen Karakaş, şöyle devam etti: “Projemize başladığımızda 15 senelik bir dönemi planlayarak yola çıktık. Bu çok klasik bir şekilde önce tanımla, oluştur, büyüt ama önemli olan da sürdürülebilirliğin ispatı olarak ihracat. Biz bunu önemsiyoruz. 20’ye yakın şirketle yaptığımız kıyaslamalarla da kendimize bir kullanıcı değer oluşturma süreci hazırladık. 15 senelik planın 2 temel taşı var; birincisi fikri sınai mülkiyeti Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak. Teknolojiyi geliştirebilmeniz için olayın bütününe sahip olmanız lazım. Ondan sonra da detaylarına inerek o teknolojiyi geliştirebiliriz. Doğuştan elektrikli olmasını önemsiyoruz. Baştan itibaren tasarlarken akıllı cihazımızın küresel rekabetçi olabilmesini önemsiyoruz. Bizim Çin gibi çok büyük bir pazarımız yok. Dolayısıyla biz başından itibaren yurt dışında rekabeti önemsiyoruz. Otomobil yeterli değil, sadece otomobil yapsaydık eriyen karlılıklarla ciddi sıkıntıya düşerdik. O nedenle hedefimiz; orta ve uzun vadede otomobilin etrafına örülecek olan bir mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturabilmek.”

“Tedarikçilerimizin yüzde 26'sı Kocaeli bölgesinde”

Türkiye’de önemli bir katma değeri olan işlemden bahsettiklerini dile getiren Karakaş, “Geçen sene sonu itibarıyla tedarikçilerimizin seçimini tamamladık. Bu tedarikçilerimizin yüzde 75’i Türkiye’den. Henüz teknolojisi yoksa veya çok stratejik önemi olmayıp da dünyanın herhangi bir noktasında milyonlarca adet üretilip ticari rekabetçiliği ortada değilse onları belirli bir noktada yurt dışından tedarik ediyoruz. Tedarikçilerimizin yüzde 26’sı Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren şirketler” bilgisini verdi.


Yeni Akit Gazetesi
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