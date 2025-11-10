Mobil uygulama yapıldı: Türk masalları dünya çocuklarına ulaştırılacak

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türk dünyasına ait geleneksel masallara dijital ortamdan ulaşılmasını sağlayan "Türk Dünyası Masalları" mobil uygulamasını çocukların kullanımına sundu.

Dünya genelinde 140 ülkede indirilen ve içinde 200 masal barındıran Masal Masal Türkiye uygulamasının ardından, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı bu kez Türk dünyasına ait geleneksel masalları dijital ortama taşıdı.

Uygulama kapsamında ilk aşamada Azerbaycan masalları erişime açılırken, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, ve Türkmenistan'a ait masalların da periyodik olarak platforma eklenmesi planlanıyor.

Böylece Türk dünyasının sözlü kültür mirasının, mobil erişimle hem Türkiye'de hem de farklı coğrafyalarda yaşayan çocuklara ulaştırılması hedefleniyor.

TÜRK DEVLETLERİNİN MASALLARI DÜNYA ÇOCUKLARINA ULAŞTIRILACAK

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan, masalların ülkelerin kültürel şifrelerini barındıran metinler olduğunu belirtti.

Anadolu irfanının ve Türk medeniyetinin en küçük parçalarını taşıyan bu metinlerin İslamiyet öncesi dönemden bugüne kadar bir araya getirilerek veri tabanı oluşturulduğunu aktaran Eraslan, bu veri tabanından, "Masal Masal Türkiye" ve "Türk Dünyası Masalları" cep telefonu uygulamalarını geliştirdiklerini belirtti.

"Masal Masal Türkiye"nin ardından Türk dünyasını oluşturan devletlere ait masalları da mobil uygulamayla hem Türkiye'deki hem de Türk dünyasındaki çocuklara ulaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Eraslan,"Bu anlamda ilk olarak Azerbaycan'la çalıştık ve şu an Türk Dünyası Masalları'na Azerbaycan masallarını yüklemiş olduk. Sırayla devam edeceğiz. Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan ile bu projeyi de tamamlamış olacağız." dedi.

Yeni uygulamanın, ilgili ülkelere ait masalları içerdiğini aktaran Eraslan, "Tabii o masallar da bizdeki standartlara uygun hale getirildikten sonra, yani gözden geçiriliyor, güvenilir içerik haline getiriliyor, dil incelemesi yapıldıktan sonra cep telefonu uygulamasına yükleniyor." ifadesini kullandı.

Eraslan, hedeflerinin ülkelerin masallarını periyodik olarak temin edip uygulamaya dahil etmek olduğunu belirterek, uygulamanın süreç içerisinde her açıdan geliştirilmeye açık olduğunu söyledi.

ÖZEL GEREKSİNİMLER DE GÖZETİLİYOR

Masal Masal Türkiye uygulamasında yer alan masalların animasyon çalışmalarına da başladıklarını ifade eden Eraslan, animasyonların Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının YouTube çocuk kanalından izlenebildiğini söyledi.

Eraslan, Türk dünyası masallarının da zaman içerisinde animasyonlarının hazırlanacağını vurgulayarak, bu içeriklerin işitme engelli çocukların da faydalanabileceği yazılımlar eşliğinde sunulacağını söyledi. Eraslan, basılı metinlerde ise görme engelli çocuklar dikkate alınarak, Braille alfabesiyle masalların hazırlandığını anlattı.

Psikolog ve halk bilimi uzmanlarının denetiminden geçen içeriklerin çocukların bilinçaltına zarar vermeyecek şekilde düzenlendiğini söyleyen Eraslan, Masal Masal Türkiye uygulamasının İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça ve Japonca dillerine çevrildiğini ve ilerleyen dönemde dil çeşitliliğini artırmayı planladıklarını ifade etti.

ŞU AN DÜNYADA 140 ÜLKEDE CEP TELEFONU UYGULAMAMIZ İNDİRİLMEKTE

Masal Masal Türkiye uygulamasının ayırt edici özelliklerinden birinin, masalların yöresel ağızlarla da dinlenebilmesi olduğunu dile getiren Eraslan, projenin çıkış noktasının çocukların kendilerine ait masallarla büyümesi olduğunu söyledi.

Bu nedenle uygulamaya yöresel seslendirme özelliği eklediklerini belirten Eraslan, "Şu an 22 ilimizde yöresel ağızla da bu masallar seslendirilmekte. Bunu da zaman içerisinde artırmayı planlamaktayız." dedi.

Uygulamanın Türkiye sınırlarını aştığını, farklı ülkelerde de indirildiğini söyleyen Eraslan, "Masal Masal Türkiye cep telefonu uygulamamız dünyada 140 ülkede indirilmekte ve indirilme sayılarında ciddi rakamlara da ulaşmaktayız. Burada biz sadece kendi çocuklarımız, kendilerine ait masalları öğrensin istemedik. Aynı zamanda dünya çocukları da Türk masallarından haberdar olsun ve Türk masallarını kendi dillerinde dinleyebilsin istedik." ifadelerini kullandı.

Masalları seslendirenlere ilişkin bilgi veren Eraslan, öncelikli olarak ilgili yörede doğup büyümüş tiyatro sanatçılarını tercih ettiklerini söyledi. Trabzon, Van, Diyarbakır ve Ankara gibi illerin ağız özelliklerini doğru yansıtabilmek için o bölgenin sanatçılarıyla çalıştıklarını aktaran Eraslan, bu imkanın bulunamadığı durumlarda ilgili yörede yetişmiş akademisyenlerden destek aldıklarını ifade etti.