0553 313 94 23

Mobil Oil Türk ve GO işbirliklerini Petroleum Istanbul’da pekiştirecek

Mobil Oil Türk, yeni nesil yakıt istasyonu GO ile yürüttüğü 6 yıllık işbirliğini dünyanın en büyük organizasyonları arasında yer alan, petrol ve LPG sektörünün İstanbul’daki buluşma noktası olarak adlandırılan Petroleum Istanbul 2019’da GO standında yer alarak pekiştirecek.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:54
Mobil Oil Türk ve GO işbirliklerini Petroleum Istanbul’da pekiştirecek

Mobil Oil Türk, yeni nesil yakıt istasyonu GO ile yürüttüğü 6 yıllık işbirliğini dünyanın en büyük organizasyonları arasında yer alan, petrol ve LPG sektörünün İstanbul’daki buluşma noktası olarak adlandırılan Petroleum Istanbul 2019’da GO standında yer alarak pekiştirecek.



Türkiye’de 114 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini yürüten Mobil Oil Türk A.Ş., Türkiye’nin yeni nesil yakıt istasyonu GO ile markanın faaliyetlerine başladığı 2013 yılından bu yana yürüttüğü 6 yıllık işbirliklerini Petroleum Istanbul 2019’da pekiştirecek. Yapılan açıklamada; Mobil Oil Türk ’MobilTM’ markası ile alanında dünyanın en büyük organizasyonları arasında yer alan, 28-30 Mart tarihleri atasında gerçekleştirilecek petrol ve LPG sektörünün İstanbul’daki buluşma noktası olarak adlandırılan Petroleum Istanbul 2019’da GO standında yer alacak.



Tüm bunlarla birlikte Mobil Oil Türk A.Ş.’nin standını ziyaret eden katılımcılar, Formula 1 aracında VR gözlük teknolojisi ile yarış heyecanını da deneyimleyebilecek.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, "Mobil Oil Türk A.Ş. olarak hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Sektördeki birçok isme yürüttüğümüz projelerle örnek oluyoruz. Ve projelerimizin uzun soluklu ve sürdürülebilir olması da bizim için çok kıymetli. 6 yıldır GO ile yürüttüğümüz işbirliği de bu çalışmalar arasında yer alıyor. Bu birlikteliğimizi daha uzun yıllar devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bu işbirliğinin dünyanın önde gelen sentetik yağ markası Mobil 1TM’in sunduğu avantaj ve faydalardan daha çok kullanıcının faydalanması adına son derece önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Interpol Başkanı Mıng Çin Komünist Partisinden ihraç edildi
    1. Eski Interpol Başkanı Mıng Çin..
    2. "Türkiye'yi güneyinden ve Türkiye'yi..
    3. Huawei P30 ne zaman piyasaya çıkacak?..
    4. Teröristler köşeye sıkıştı!
    5. Deniz Baykal son dakika durumu nasıl |..
    6. Emrullah Dursun kimdir? | MİT TSK..
    7. UITT Ukrayna Turizm Fuarı başladı
    8. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    9. e-YDS başvuruları başladı
    10. Ali Aktaş kimdir? | MİT TSK Kandil..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu’da
    12. Muhtar adayı Kapankaya kapı kapı..
    13. Başkan Kayda “Salihli’nin dertlerine..
    14. Petrol Ofisi, otomotiv sektörünü..
    15. Merdivenlere oturup hep birlikte kitap..
    16. Musabeyli’de traktör devrildi: 1 ölü
    17. Seçer: "Taş binaya gidiyoruz"
    18. Çakal Carlos dün ve bugünü yazdı!..
    19. Suriyeli ebeveynlere yönelik eğitimde..
    20. Üzümün başkentinde bağlar göz verdi,..
    21. Ergani’de kitap okuma etkinliği
    22. Bakanlık'tan Deniz Baykal açıklaması
    23. PKK'nın ağır topları vurulmuştu.....
    24. Turgutlu’nun Cumhuriyet Mahallesi’ne..
    25. Litvanya’dan son Sovyet savunma..
    26. En genç roman yazarı Rana Demiriz..
    27. Sağlık Bakanı Koca’dan Deniz Baykal’a..
    28. İzmir’den Galatasaray’a destek
    29. Mikail Özdemir kimdir? | MİT TSK..
    30. Başkan Büyükkılıç: "Hunat mahallesi..
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!