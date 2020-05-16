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Mobil anaokul öğrencilerine uzaktan eğitim

Mamak Belediyesi Mobil Anaokulu öğrencileri koronavirüs salgını nedeniyle okula gidemese de uzaktan eğitim ile çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:21:48 -
Mobil anaokul öğrencilerine uzaktan eğitim

Mamak Belediyesi Mobil Anaokulu öğrencileri koronavirüs salgını nedeniyle okula gidemese de uzaktan eğitim ile çalışmalarını sürdürüyor. Online eğitim ile içerisinde müzik, spor aktiviteleri, bilimsel deneyler, kavramlar, resim, hikâye, parmak oyunları, şarkılar ve eğlenceli oyunların yer aldığı etkinlikleri evlerinde gerçekleştiren minikler, yaptıkları çalışmaları öğretmenleriyle de paylaşıyorlar.Koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilse de, çocukların mutluluğu için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Korona virüsüne karşı yürüttüğümüz etkin mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Minik çocuklarımız ve tüm komşularımız için yüzlerce çalışma arkadaşımla birlikte gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Duyarlı davranarak hep birlikte bu zorlu sürecin üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum” dedi.


Koronavirüsle birlikte yaşanan ruhsal travma ve uzaktan eğitim sürecinde, velilerin artan yükünü paylaşmak ve biraz olsun hafifletebilmek düşüncesiyle mobil anaokulu öğrencilerine evde etkinlik takvimi oluşturduklarını kaydeden Mobil Anaokulu Öğretmeni Derya Sağıroğlu, “Şartların bizi getirdiği noktada çocuklarımızın, aileleriyle evlerinde geçirdiği zaman çok kıymetli. Vaktimizi, hep beraber eğlenerek, öğrenerek, aile bireyleriyle daha da yakınlaşarak ve en önemlisi güzel anılar biriktirerek geçirmek için titiz bir çalışma yaptık. Etkinliklerimizde çocuklarımıza, kültürümüzü öğretirken aynı zamanda gelenek ve görenekleri, hikayeleri, şarkıları öğrenmelerini sağlıyoruz. Böyle uzakta da olsa hem öğreniyor hem de eğleniyorlar. Velilerimiz de etkinliklerimize ortak oluyor” dedi.

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