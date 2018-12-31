THY- Euroleague
0553 313 94 23

Mobil abone sayısı 81 milyona yaklaştı

“Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu”nu açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, geçen yılın sonunda 77,8 milyon olan mobil abone sayısının, bu yılın üçüncü çeyreği sonunda 80,6 milyona ulaştığını bildirdi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 11:20
Mobil abone sayısı 81 milyona yaklaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, geçen yılın sonunda 77,8 milyon olan mobil abone sayısının, bu yılın üçüncü çeyreği sonunda 80,6 milyona ulaştığını bildirdi. Bakan Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yılın üçüncü çeyreğine ilişkin hazırlanan “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu”nu açıkladı. Yılın üçüncü çeyreğinde sektörün büyüme performansını sürdürdüğünü ifade eden Turhan, bu durumun da sektörün göstergelerine yansıdığını belirtti. İşletmecilerin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettikleri toplam gelirlerin yaklaşık 16 milyar lira olduğunu dile getiren Turhan, aynı dönemde işletmeciler tarafından 2,3 milyar lira yatırım yapıldığını söyledi.

484 firma hizmet veriyor

Turhan, söz konusu dönemde sektörde 448 farklı işletmecinin, BTK’den elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere aldıkları 794 yetkilendirme ile hizmet verdiklerini anlattı. Mobil abone sayısındaki artışın sürdüğüne dikkati çeken Turhan, “Geçen yılın sonunda 77,8 milyon olan mobil abone sayısı, bu yılın üçüncü çeyreği sonunda 80,6 milyona ulaştı. Böylece tarihimizde ilk kez yaklaşık yüzde 100 yaygınlığa erişildi. Sabit telefon abone sayısı da aynı dönemde 11,5 milyon oldu” diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 11:20
  1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
  2. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
  3. Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fikret Orman'dan yeni yıl mesajı
    1. Fikret Orman'dan yeni yıl mesajı
    2. Başkentte yılbaşı tedbirleri
    3. AK Parti Ankara Kahramankazan belediye..
    4. 2019'da hayatımızda neler değişecek?..
    5. GÖRÜŞ - Sudan’da neler oluyor?
    6. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    7. 4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet..
    8. Filistin mücadelesi kaderimiz
    9. MHP, af ısrarını sürdürüyor
    10. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fırat'ın..
    11. Döviz kurları
    12. İlahiyatçı Prof. Okumuş'tan piyango..
    13. Geçen yıla göre dörtte bir fazla..
    14. "Şampiyonluğu Ankara’ya getirmek en..
    15. Devlet Bahçeli'den operasyon açıklaması!
    16. Saadet Partisi belediye başkan..
    17. TAB Gıda, yeniden Ticket Restaurant..
    18. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    19. KABİS devrede seyahat güvende
    20. Hatice Değerli Saadet Partisi İzmir..
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    MHP belediye başkan il ilçe adayları 2919 son dakika açıklandı!
    MHP belediye başkan il ilçe adayları 2919 son dakika açıklandı!

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...
    Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...