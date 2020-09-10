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Aktüel MOBESE kameralarından "maske" denetimi
Aktüel

MOBESE kameralarından "maske" denetimi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde MOBESE kamerasından maske takmadığı tespit edilen kişilere cezai işlem uygulanıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-10 17:09:01 -
MOBESE kameralarından "maske" denetimi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında MOBESE kameralarından da maske denetimi yapılıyor.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MOBESE kamerasından maske takmadığı tespit edilen kişilere cezai işlem uygulamaya başladı.

Denetimler kapsamında maske takmadığı tespit edilen bir kişiye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, ilçede şu ana kadar yürütülen denetimlerde maske takmadığı belirlenen 10 kişiye para cezası kesildi.

İlçe sakinlerinden Cemal Yılmaz, MOBESE üzerinden yapılacak denetimleri vatandaş olarak desteklediklerini, insanların tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

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