‘Mobbing’ci müdüre soruşturma

Antalya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ülkü Y. tarafından mobbinge uğradığını iddia eden aynı kurumda Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapan Havva Ö., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na hakaret, tehdit, iftira ve mobbing iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanlığı olayla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirdi.

‘CANINA OKUYACAĞIM’

Savcılığa verdiği ifadede yöneticisi olan Ülkü Y.’nin görevden alındığını, yerine başka bir müdür atandığını, mobbing sürecinin de bu olaydan hemen sonra başladığını kaydederek iddialarına şöyle devam etti:

“Havva Hanım’ın yerine A.S.G. yeni müdür olarak atandı. Havva Hanım’a görevden ayrılışını tebliğ eden personel arasında ben de vardım. Ülkü Y. arkadaşlarım aracılığıyla bana haber göndererek, ‘Ülkü Hanım ev tutmaya senin de gittiğini biliyor. Sana çok kızıyor ve hakaret ediyor. Göreve dönünce senin canına okuyacakmış’ şeklindeki ifadeler bana iletildi. Ülkü Hanım mahkeme kararı ile göreve dönünce zor geçen hamileliğimin de etkisiyle ücretsiz izne ayrıldım. İzindeyken aynı kurumda çalışan H.G. bana telefon açtı. Ben H.G. için ‘Eşiyle sorunları var. Yatak odalarını bile ayırmışlar. Kocasını hak etmiyor. Zaten kadınsı da değil. Kocasının yanına yakıştıramıyorum’ demişim. Bunu Ülkü Hanım söylemiş ve ‘O buraya dönecek ona göre davranacaksınız’ demiş. Bu dedikodu hızla yayıldı, yalnızlaştırıldım”

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İddialar üzerine savcılık makamı, adı geçen tüm personellerin ifadelerine başvurarak Antalya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ülkü Y. hakkında soruşturma izni verilmesini talep etti. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre; müfettişler olayla ilgili geniş kapsamlı bir rapor hazırlayarak Antalya Valiliği’ne sundu.

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