“Mobbing, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde seçmeli ders olarak okutulacak”

Üniversitelerde ders olarak okutulmaya başlanan mobbingin, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde de 2019-2020 eğitim öğretim yılında seçmeli ders olarak müfredata girmesi için senatoya sunulacak.

Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Başkanı Jale Alcan, Erzincan Binali Yıldırım (EBY) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’e ziyarette bulundu. Üniversitelerde mobbingin fazla olduğunu belirterek bunun birden fazla nedeni olduğunu söyleyen Alcan, Rektör Prof. Dr. Akın Levent’e dernek çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

Üniversitelerde yaşanan mobbinglerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Alcan, “Üniversitelerde yalnızca bilim adamları çalışmıyor, idari ve teknik personel, işçiler ve taşeron firma elemanları da çalışıyor. Üniversiteler gerek akademik personel, idari personel ve gerekse öğrenciler açısından o kentin en büyük eğitim ve sağlık kuruluşudur. İş gören ve hangi iş kolu olursa olsun fiziken ve psikolojik olarak rahat olmadıkları bir yerde verimli çalışamaz üretimde bulunamazlar. Türkiye’de üniversiteler mobbing olayının en fazla yaşandığı yerlerin başında geliyor maalesef. Üniversitelerde mobbinge neden olan faktörleri akademik kıskançlık, mevzuat, yönetim anlayışı, mobbing’in kabul edilmemesi veya hafife alınması, seçim sonuçları, maddi imkânlarda eşit olmayan uygulamalar, objektif olmayan değerlendirmeler, cinsiyet ayrımı, akademik kimliğe saldırı, sözleşmeli personel uygulaması, din, mezhep ve ideolojik sebepler, farklı siyasi görüşler olabileceği gibi üniversitelerdeki örgütsel yapının ve yönetsel işleyişin mobbing’i kolaylaştırdığını söylenebiliriz. Mobbing’e dur demek için üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulmalı, mobbing birimleri kurulmalı kurulmakla kalmayıp bu birimleri denetleyen ciddi bir üst masa oluşturulmalıdır.” dedi.

Mobbingin her statüde yapıldığını vurgulayan Jale Alcan, “Sadece yönetici konumundaki öğretim üyeleri mobbing yapar, yönetici konumunda olmayan öğretim üye/ elemanları mobbing yapmaz sonucu çıkarılmamalı. Üstler astlarına, aynı düzeyde olanlar birbirlerine, hatta astlar da üstlerine mobbing yapabilirler. Üniversitelerde mobbing yapıldığı gibi kamu kurum kuruluşları idari hizmetler ya da özel sektörde de mobbing var. Mobbingin, intiharlara, cinayetlere, alkol, uyuşturucu ve antidepresan bağımlılığına neden olduğu dikkate alınarak tüm kurum/kuruluşlarda müeyyideler buna göre düzenlenmeli. Mobbing kurumlarımıza ve insanlarımıza telafi edilemeyecek boyutta zaman maliyetine, maddi ve sosyal külfetlere neden oluyor. Çağın iş vebası veya psikoterör felaketinin kazananı olmaz, mağdur zorba ve seyirci zarar gördüğü gibi kurum ve kuruluşlar topyekûn devlet zarar görür. Mobbing deyip geçmemek lazım çok ciddi boyutlara varan bir durumdur ve devletin bu konu ile ilgili ciddi yaptırımlar uygulaması gerekir” diye konuştu.

“Mobbing, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde seçmeli ders olarak okutulacak”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek mobbingin Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde 2019 - 2020 eğitim öğretim yılında seçmeli ders olarak okutulması için senatonun onayına sunacaklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Akın Levent, “Üniversitemizde mobbing uygulamalarının oluşturduğu yıkımı onarmak ve mobbing uygulamalarını en aza indirmek için sistematik biçimde mücadelemiz var. Üniversiteler bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile vatandaşın, halkların ve dahi ulusların yaşam standartlarını iyileştirmede daha fazla imkân sunarken; toplumsal sorunların çözümüne de katkı sağlayan, çalışanların hak ve özgürlüklerini koruyan, bilimsel ve sosyal projeler üreten entelektüel, özerk hizmet kuruluşlardır. Üniversite çatısı altında çalışan akademisyen, idari, teknik ve firma elemanlarından oluşan geniş bir kadromuz bulunmaktadır. Akademisyenler ve diğer tüm çalışanlarımızın üretken, daha mutlu, özgür düşünen, eleştirel yaklaşan, sorgulayan çağın gerisinde kalmayan, topluma öncülük edebilen, başarılı birer bilim insanı olabilmeleri için iş yeri sorunlarının azaltılmış olması gerekmektedir. Bu çerçevede büyük bir kararlılık ve azimle çalışıyoruz; çalışmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, bu sene mobbing yönergesini hayatiyete geçirip tüm üniversite çalışanlarının, öğrencilerin huzur içerisinde eğitim öğretim yılını geçirmeleri için çalışmaları olacağını kaydederek, “Türkiye’de mobbing ile mücadele bilincinin gelişmesi için Mobbing Farkındalığı Haftası düzenliyor. 4-10 Şubat tarihleri arasında bu konuyla ilgili bizde üniversitemizde panel ve sempozyum şeklinde etkinlikler yapmayı planlıyoruz.” dedi.