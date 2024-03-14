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Ekonomi MNG Kargo, teknoloji sınıflarıyla eğitime destek oluyor!
Ekonomi

MNG Kargo, teknoloji sınıflarıyla eğitime destek oluyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-14 14:36:00 -
MNG Kargo, teknoloji sınıflarıyla eğitime destek oluyor!

MNG Kargo, Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği ile beraber oluşturduğu teknoloji sınıflarıyla eğitime destek oluyor. Proje kapsamında bugüne kadar İstanbul, Kocaeli, Manisa, Şanlıurfa, Diyarbakır, Nevşehir ve Zonguldak’ta toplam 8 teknoloji sınıfı açarak 1.500’den fazla öğrenciyi teknolojiyle buluşturan şirket, yakın zamanda 5 okulda daha yeni sınıflarını kuracak.

Türkiye’nin lider kargo şirketlerinden MNG Kargo, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği iş birliğiyle okullarda teknoloji sınıfları kurulmasına destek oluyor. Elektronik atıkları değerlendirme ve yeniden kullanılabilir hale getirme hedefiyle gerçekleştirilen projede; kullanılmayan, bozuk veya eski elektronik eşyalar onarılarak ihtiyaç sahibi okullara bağışlanıyor.  

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan MNG Kargo Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Veysi Armağan Kesen, “İstanbul'dan Zonguldak'a, Kars'tan Nevşehir'e kadar uzanan bu projeyle ulaştığımız her okulda, öğrencilerin teknolojiye erişimini kolaylaştırmak ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanmasına destek olmak için çabalıyoruz. Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği ile gerçekleştirdiğimiz bu proje kapsamında bugüne kadar 8 ayrı okulda teknoloji sınıfları kurarak 1.500’den fazla öğrencinin bilgisayara ulaşmasını sağladık. Önümüzdeki dönemde 5 farklı okulda daha açacağımız teknoloji sınıflarıyla çocuklarımızın daha iyi bir eğitim almaları adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Toplumsal sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz

MNG Kargo olarak gerçekleştirdikleri projelerle toplumsal sorumluluklarının bilincinde çalışmalar hayata geçirdiklerini dile getiren Kesen, “Şirketimizin gelecek vizyonuna uygun olarak hayata geçirdiğimiz projelerle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını odak noktamıza alıyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı bir bütün olarak görüyor, bu kapsamda nitelikli eğitimin sağlanmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. MNG Kargo Teknoloji Sınıflarının bir diğer önemi ise eğitimde fırsat eşitsizliğinin azaltılmasına destek olması. Bu kapsamda ilerleyen dönemde de toplumumuza katkı sağlayacak projeler üretmeye ve var olan projelere destek olmaya devam edeceğiz.”    

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