MMU Kaan'ı istiyorlar diye savaş uçağı projesinden çıkartılmak üzereler! O ülkenin yetkileri alınıyor

Güney Kore, Endonezya'nın KF-21 beşinci nesil savaş uçağı geliştirme projesine yapacağı mali katkıyı azaltarak 440 milyon dolara düşürdüğünü açıkladı.

Yonhap News'in Güney Kore savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, yeni anlaşma kapsamında Endonezya'nın taahhüdü 1.6 trilyon wondan (1.18 milyar $) 600 milyar won'a (440 milyon $) düşürüldü.

Başlangıçta Endonezya, 2015 yılında başlayan 8,1 trilyon wonluk (6,1 milyar dolar) programın %20'sini karşılamayı kabul etmişti.

Cakarta şu ana kadar yaklaşık 380 milyar won (279 milyon dolar) katkıda bulundu.

Güney Koreli bir savunma yetkilisi, açığın Güney Kore hükümeti ve Korea Aerospace Industries Ltd tarafından karşılanacağını, hükümetin daha büyük kısmı üstleneceğini belirtti.

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Ayrıca Endonezya'ya yapılacak teknoloji transferleri de yeni mali taahhütle uyumlu hale getirilecek.

Seul, KF-21 jetlerinin üretimine bu yıl içinde başlamayı ve 2032'ye kadar konuşlandırılmasını planlıyor.

Endonezya'nın Türk sistemlerine olan ilgisi

Endonezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pahala Mansury, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama ve beraberindeki heyet bu hafta Türkiye’yi ziyaret etti.

Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ise geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de idi. Görüşmelerde özellikle iki ülke arasındaki savunma iş birliği fırsatları masaya yatırıldı.

Endonezya’nın özellikle HÜRJET, KIZILELMA, KAAN ve GÖKBEY ile yakından ilgilendiği de biliniyor.

Güney Kore ile KF-21 programında daha fazla problem yaşanması halinde Endonezya’nın KAAN programına katılma olasılığı da gündeme gelebilir.

KAYNAK: GDH DEFENCE