MMU KAAN için Erdoğan-Edward görüşmesi başladı: şirketler grubu teklif vermiş artı savaş gemisi inşa ediliyor!

Bloomberg’in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ay içerisinde Edinburgh Dükü Prens Edward’ı kabul edecek. Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma sanayii ve ticaret iş birlikleri ele alınacak. Birleşik Krallık Kraliyet Ailesi’nin bir üyesiyle yapılacak bu nadir görüşme, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly’nin ziyaretinin hemen ardından gerçekleşecek.

Milli Muharip Uçak KAAN’ın motoru masada

SavunmaSanayiST tarafından derlenen bilgilere göre; ziyaretle ilgili olarak Bloomberg’e bilgi veren kişiler; Türkiye’nin Birleşik Krallık ile mevcut bir serbest ticaret anlaşmasının kapsamını genişletmek üzere görüşmeler yürüttüğünü ve Rolls-Royce Holdings ile tank ve savaş uçağı projeleri için ortak motor üretimi konusunda görüşmeler yaptığını söyledi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde yürütülen Milli Muharip Uçak KAAN Programı’na, Birleşik Krallık merkezli BAE Systems şirketi de destek veriyor. Öte yandan Kale Grubu şirketi Kale Arge, KAAN için bir motor geliştirilmesi için Rolls-Royce ile iş birliği gerçekleştiriyor.

Savunma kaynaklarından edinilen bilgilere göre; KAAN’ın motoru için açılan ihale, henüz sonuçlanmadı. İhalede, Kale Arge — Rolls-Royce ikilisiyle ile TRMotor, TEI ve Ukraynalı bir şirketten oluşan üçlü şirketler grubu teklif vermiş durumda.

Type 23 Firkateynleri

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Bloomberg’e göre yetkililer, Türkiye’nin, eskiyen bazı gemilerinin yerine Kraliyet Donanması tarafından kullanılmakta olan üç adet Type 23 firkateyni satın almakla ilgilendiğini ifade etti.

Öte yandan Türk savunma sanayii, halihazırda 4 adet İSTİF Sınıfı Firkateyn, 2 adet HİSAR Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi ve 6 adet denizaltının inşa faaliyetlerini sürdürüyor. Öte yandan Pakistan için 4 adet, Ukrayna için ise 2 adet MİLGEM ADA Sınıfı Korvet tipi savaş gemisi inşa ediliyor.

Mayıs ayında yeni hükümetin kurulmasından bu yana Türkiye’yi ziyaret eden en üst düzey Birleşik Krallık bakanı olan Cleverly, bu hafta başında Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşmelerde bulundu.

Habere göre; Cleverly, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmelerde serbest ticaret anlaşmasının kapsamının genişletilmesi ve 20 milyar dolara yaklaşan ikili ticaretin çeşitlendirilmesine yönelik ön hazırlıklar üzerinde duruldu.