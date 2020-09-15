MLPCARE 2020 yılının en iyisi seçildi

Grup; Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’yı (EMEA) kapsayan bölgede ‘En İtibarlı Şirketler’ kategorisinde ilk sırada yer aldı. ‘Sağlık Hizmetleri ve Tıbbi Ürünler’ kategorisinde de başı çekti.

Ödül üstüne ödül

Institutional Investor’ın Türkiye’yle ilgili değerlendirmelerine de damga vuran MLP Care, piyasa değerine göre küçük şirketler arasında ‘En iyi Yatırımcı İlişkileri Programı’ unvanını elde etti. Grupta önemli görevler ifa eden Muharrem Usta ‘En iyi CEO’, Burcu Öztürk ‘En iyi CFO’, Deniz Can Yücel ise ‘En iyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli’ ödülünü almaya hak kazandı. MLP Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Muharrem Usta, pandeminin yıkıcı etkilerine karşı yürütülen mücadeleyle hatırlanacak 2020 yılında ödüle layık görülmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Halka arzımızın üzerinden henüz 2 yıl geçmişken yatırımcı ilişkileri uygulamalarında öncü kuruluşlardan biri haline gelmek, üstlenmekten memnuniyet duyduğumuz sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle yatırımcılarımıza yönelik süreçlerimizi her zaman daha iyisini hedefl eyerek kurgulamaya devam edeceğiz” dedi.