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MKSF’ye Edirne’den taze kan

Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu yeni başkanı Edirneli motosiklet sporcusu Ramiz Nevrekop oldu.

26 Şubat 2019 Salı 15:22
MKSF’ye Edirne’den taze kan

Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu yeni başkanı Edirneli motosiklet sporcusu Ramiz Nevrekop oldu.


Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonunun (MKSF) yeni başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop oldu. MKSF’den yapılan açıklamada, eski başkan Özgür Candar’ın aday olmadığı olağanüstü genel kurulda, Edirneli motosiklet sporcusu ve aynı zamanda Edirne Adrianapoli Motosiklet Derneği Başkanı olan Mehmet Ramiz Nevrekop’un başkanlığa seçildiği bildirildi.


Federasyonun yeni yönetim kurulunda Mustafa Özdemir (başkan yardımcısı), Özkan Kandemir (genel sekreter), Salih Kılıç (sayman), Turgut Ay (basın sözcüsü), Tanju Çeliksoy (spor koordinatörü), Semih Tevs’in (eğitim koordinatörü) de yer aldığı kaydedildi.



"Camiamızı daha ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz"


Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu Başkanı Ramiz Nevrekop, "Yeni dönemin tüm camiaya hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genç yaşlı fark etmeden tüm motosiklet kullanıcıları ile kol kola girerek, camiamızı daha ileri ve üst noktalara getirmek amacıyla üstlendiğimiz bu görev için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Önceki dönemde emeği geçen tüm başkanlara ve ekiplerine de emekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:22
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