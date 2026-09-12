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Teknoloji MKE, Teslimatlarına Ara Vermeden Devam Ediyor
Teknoloji

MKE, Teslimatlarına Ara Vermeden Devam Ediyor

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MKE, Teslimatlarına Ara Vermeden Devam Ediyor

Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından MKE, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere uluslararası iş ortaklarına verimli ve yerli ürünler sunarak sektöre ve ülkemize katkı sağlamaya devam ediyor.

Son bir hafta içerisinde muhtelif adet ve çapta

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 7.62 mm fişek, 81 mm havan mühimmatı,

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na 60 mm selamlama kartuşu,

- MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne yedek parça,

- Savunma sanayii paydaşlarımıza 35 mm parçacıklı mühimmat, altay tankı ana silah sistemi, orta menzilli füze yakıt çubuğu teslimatları başarıyla gerçekleştirildi.

 

MKE ULUSLARARASI FAALİYETLERİNE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

  • MKE, 8-11 Eylül tarihleri arasında Polonya’da gerçekleştirilen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı MSPO fuarına katılım sağladı.

Fuar kapsamında Polonya kamu iştiraki savunma sanayii grubu PGZ ile hava savunma sistemleri alanında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

  • MKE, 8 Eylül’de Mısır’da başlayan El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı’na hava savunma sistemleri, silah ve mühimmat çözümleriyle katıldı.

Fuarda TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi’nin bileşenlerinin yanı sıra piyade ve keskin nişancı tüfekleri ile çeşitli kalibrelerde mühimmatlar sergilendi.

Mısır Savunma Bakanı General Esref Salim Zahir başta olmak üzere birçok heyet MKE standını ziyaret ederek sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

Ayrıca fuar esnasında gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları, gösteri uçuşunun ardından MKE standını ziyaret etti.

  • MKE, 7-10 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 40 ülkeden 500'den fazla katılımcının yer aldığı NATO İletişimciler Konferansı'na katılım sağladı.
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