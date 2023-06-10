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Gündem MKE roket ve patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var
Gündem

MKE roket ve patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-06-10 10:29:00 -
MKE roket ve patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın üretimhane bölümünde meydana gelen patlamada, hayatını kaybedenler ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Elmadağ’ın Tatlıca Mahallesinde faaliyet gösteren MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi.

Patlamamın sesi çevre yerleşim yerlerinde duyuldu. Patlamanın ardından fabrikanın üzerinde dumanlar yükseldi.

Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. MKE itfaiyesi ile Ankara itfaiyesi fabrika içerisinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Fabrikada patlama olduğunu öğrenen çalışan yakınları da fabrikanın önüne akın etti.

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