  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MKE Avrupa'yı titretmeye devam ediyor! İşte dünyanın en hafifi, en etkilisi...
Gündem

MKE Avrupa'yı titretmeye devam ediyor! İşte dünyanın en hafifi, en etkilisi...

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, aynı kalibrede dünyanın en hafif havadan taşınabilir 105 mm obüsü olan Boran'ın bir dakika atış hazır olduğu açıklayarak, TSK'nın emrinde olduğu vurgulandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 16:34:00 -
MKE Avrupa'yı titretmeye devam ediyor! İşte dünyanın en hafifi, en etkilisi...

Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü silah, mühimmat, roket, araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından üretilen, aynı kalibrede dünyanın en hafif havadan taşınabilir 105 mm hafif çekili obüsü olan Boran'ın bir dakikadan az sürede atışa hazır olduğu açıklanarak, TSK'nın emrinde olduğu vurgulandı.

MKE tarafından yapılan açıklama, "1760 kg ağırlık, 17 km etkili menzil, bir dakikadan az sürede atışa hazırlık, başarılı 24 test ve her çevre koşulunda kesintisiz çalışabilme kabiliyetleri ile Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin emrindedir." denildi.

105 mm hafif çekili Obüs Boran'ın teknik özellikleri

Mühimmat: Klasik- Kısam menzil - ve Modern - Uzun menzil - 

Çap: 105 mm, 30 kalibre

Ağırlık: Min:1760 kg (Arış Kontrol Sistemi dahil )

Maksimum menzili: 17 km (deniz seviyesinde)

Menzil değiştirme: 1'dk'dan az sürede atışa hazır olur

Atış Kontrol Sistemi: Karadan , havadan ve denizden intikal esnasında ve istikamet bilgililerini güncelleyebilir.

 Çalışma süresi: 8 saat kesintisizdir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kazım Karabekir’in kızı sordu, İlker Başbuğ’un suratı değişti!
Gündem

Kazım Karabekir’in kızı sordu, İlker Başbuğ’un suratı değişti!

Gazeteci Abdülkadir Selvi, Kazım Karabekir’in kızı Hayat Karabekir’in katıldığı bir panelde babasıyla ilgili sorduğu bir soru nedeniyle, dön..
Veliler kepazeliği ifşa etti! Tüm yöneticileri uyuttu İmam Hatip'i kapattı
Gündem

Veliler kepazeliği ifşa etti! Tüm yöneticileri uyuttu İmam Hatip'i kapattı

Laikçi medyanın "İmam Hatip okulları tercih edilmiyor" propagandasının altında, laikçi militan yöneticilerin kirli oyunu olduğu ortaya çıktı..
Biden gelir gelmez ABD Merkez Komutanlığı'ndan skandal paylaşım!
Gündem

Biden gelir gelmez ABD Merkez Komutanlığı'ndan skandal paylaşım!

ABD Merkez Komutanlığı tarafından, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin omurgasını oluşturduğu SDG için yapılan paylaşım dikkat çekti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay