0553 313 94 23

MKE Ankaragücü’nün olağanüstü genel kurulu öncesinde biber gazlı müdahale

MKE Ankaragücü’nün olağanüstü genel kurulu öncesi salon dışında bekleyen MKE Ankaragücü taraftarları ve polis arasında arbede yaşandı.

30 Temmuz 2019 Salı 14:56
MKE Ankaragücü’nün olağanüstü genel kurulu öncesinde biber gazlı müdahale

MKE Ankaragücü’nün olağanüstü genel kurulu öncesi salon dışında bekleyen MKE Ankaragücü taraftarları ve polis arasında arbede yaşandı.


Necmettin Erbakan Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen genel kurul öncesinde mevcut yönetimi istifaya davet ederek tepki gösteren taraftar ile polis arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedeyi önlemek isteyen emniyet güçleri biber gazı kullanarak grubu salondan uzaklaştırdı.


Sıkılan biber gazından bazı taraftarlar ve başkan adaylığını açıklayan Murat Ağcabağ’ın yönetim kurulu listesinde bulunan bazı isimler de etkilendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:56
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin'de yürekleri burkan görüntü! Dakikalarca bekledi
    1. Mersin'de yürekleri burkan görüntü!..
    2. "Suriyeli öğrencilere yönelik üç model..
    3. Böbrek taşı şikayetiyle gitti, yanlış..
    4. Büyükşehir’in bu haftaki konusu ‘Mutlu..
    5. Aksaray’da 1 ayda 20 bin 340 kişi..
    6. CAS'tan Trabzonspor'un itirazına ret
    7. Ankaragücü Başkan Adayı Murat Ağcabağ:..
    8. Ali Yerlikaya Suriyelilerle ilgili..
    9. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi..
    10. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri
    11. Merkezefendi Belediyesi Kurban Bayramı..
    12. Hem pratik hem leziz! İşte, tam..
    13. Adıyaman’da 'üç katlı mağara' bulundu!
    14. Arkeolog Hayat Erkanal son yolculuğuna..
    15. Başkan Osman Zolan gelecek 5 yılı..
    16. Başkan Kılıç’tan ‘Hoş geldin Bebek’..
    17. Aksaray’da içme suyu kontrolleri..
    18. Bebeğini öldürdüğü iddia edilen..
    19. Bankacılık sektörünün aktif toplamı 6..
    20. "Fırat'ın doğusuna askeri harekat..
    21. MEB Türkiye'nin 'eğitim haritasını'..
    22. Avrupa Birliği (AB) Projesi ile..
    23. Polis teşkilatından sosyal sorumluluk..
    24. Sarıkamış Belediyesinden çevre..
    25. Çukurova Racing Takımı hedefini daha..
    26. Çavuşoğlu: “İdlib’deki çatışmaların..
    27. Beyazgül personelleri denetledi
    28. Amazon.com.tr'den "Yaz Alışveriş..
    29. Alacak verecek davası kanlı bitti
    30. Şişli’deki silahlı saldırının güvenlik..
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!