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Spor

MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulu Fatih Mert başkanlığında toplandı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 17:28:33 -
MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulu Fatih Mert başkanlığında toplandı

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Fatih Mert başkanlığında toplandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda kulüple ilgili konuların görüşüldüğü belirtildi.

Bir dizi kararın alındığı toplantıda üyelerin geçmiş dönem aidatlarını ödenmesi istendi. 3 madde şeklinde yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dernek tüzüğümüz hükümleri gereği, MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü derneği Üyelerinin geçmiş dönem aidatlarını iş bu çağrının yayınlanmasını müteakip 15 Haziran 2020 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir. Daha önceki dönemlerde, üyelik aidatlarının ödenmesi çağrısına rağmen, dernek aidatlarını ödemediği gerekçesi ile üyeliklerine son verilmesi yönünde karar alınan üyelerimizin, birikmiş tüm aidat borçları ile birlikte 2020 yılı aidatlarını da ödemeleri ve tüzüğümüzün güncel üye olma şartlarını taşımaları kaydıyla üyelikten çıkarılma kararlarının iptaline ve üyelik haklarının iade edilerek dernek üyeliğine yeniden kabul edilmesi yönünde yeni bir yönetim kurulu kararı alınmasına karar verilmiştir."

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