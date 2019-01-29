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MKE Ankaragücü'nde transfer

- Başkent temsilcisi, Polonyalı futbolcu Michal Pazdan ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı - Pazdan: "Hırs, özveri ve takımdaşlık bizim için sahada uygulamamız gereken en önemli kurallar olmalı"

29 Ocak 2019 Salı 18:38
MKE Ankaragücü'nde transfer


ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Polonyalı futbolcu Michal Pazdan'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, Polonya ekiplerinden Legia Varşova'dan transfer edilen Michal Pazdan ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Pazdan, Ankaragücü forması giyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Ben mücadeleyi seven bir yapıya sahibim. Buraya da mücadele etmeye ve takımımla başarılar elde etmeye geldim. Hırs, özveri ve takımdaşlık bizim için sahada uygulamamız gereken en önemli kurallar olmalı." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 18:38
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  2. Michal Pazdan
  3. MKE Ankaragücü
  4. Spor Toto Süper Lig
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