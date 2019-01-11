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MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan'a görev

- Başkent ekibinin yönetimi, Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaştı

11 Ocak 2019 Cuma 21:18
MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan'a görev


ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulu, eski teknik direktörlerden Mustafa Kaplan'ı göreve getirdi.

Kulübün başkanı Mehmet Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirterek, "Mustafa Kaplan, futbolcu izleme ekibinin de başında olacak. Takımda da yönetimsel anlamda bize yardımcı olacak." dedi.

Mustafa Kaplan'a sportif direktörlük görevi vermediklerini açıklayan Yiğiner, "Kendisi daha çok futbolcu izleyecek. Takımda koordinasyonu sağlayacak. Sezon sonuna kadar anlaştık. Sezon bitince tekrar gözden geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 21:18
  1. Başkan Mehmet Yiğiner
  2. MKE Ankaragücü
  3. Mustafa Kaplan
  4. Spor Toto Süper Lig

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