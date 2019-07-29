MKE Ankaragücü'nde kongre zamanı

MKE Ankaragücü'nde kongre zamanı29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:12
ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde olağanüstü seçimli genel kurul yarın gerçekleştirilecek.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı için 30 Temmuz'a ertelenen genel kurul, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde yapılacak.
Çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek kongre, saat 14.00'te başlayacak.
Genel kurulda, mevcut başkan Mehmet Yiğiner ile adaylığını açıklayan Murat Ağcabağ'ın başkanlık için yarışması bekleniyor.
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