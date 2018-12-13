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MKE Ankaragücü'nde Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

- Sakatlıkları süren Kenan Özer ve Thibault Moulin, antrenmana katılmadı

13 Aralık 2018 Perşembe 15:16
MKE Ankaragücü'nde Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları


ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmana sakatlıkları süren Kenan Özer ve Thibault Moulin'in katılmadığı belirtildi.

Kar yağışı altında gerçekleşen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı, sonrasında pas ve koordinasyon çalışmalarına geçildiği kaydedildi. Yarı sahada çift kale taktik maç yapan sarı-lacivertli futbolcuların, yenilenme koşusuyla çalışmayı bitirdiği aktarıldı.

MKE Ankaragücü, bugün hava yoluyla Sivas'a hareket edecek ve hazırlıklarını burada sürdürecek.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 15:16
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