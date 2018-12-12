MKE Ankaragücü'nde Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları





ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra minyatür kalede maç yapan futbolcular, yenileme koşusuyla günü tamamladı.

Başkent ekibinin antrenmanını, Caner Özen Koleji öğrencileri de izlerken, antrenman sonrasında futbolculara baklava ikram ettiler.

MKE Ankaragücü, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.