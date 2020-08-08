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Spor

MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa ile anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 12:51:45 -
MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa ile anlaştı

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü yönetimi, İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevi için Fuat Çapa ile anlaşmaya vardı.

Kulüp basın sözcüsü İsmail Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Fuat Çapa ile 1+1 yıllık anlaştıklarını söyledi.

Fuat Çapa'nın Ankara'da olduğunu aktaran Atasoy, "Bugün resmi imza atılacak. İmza törenimiz ise haftaya yapılacak." ifadelerini kullandı.

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın başında yer alan teknik direktör Fuat Çapa, daha önce Eskişehirspor, Boluspor, Fraport TAV Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.


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