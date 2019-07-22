MKE Ankaragücü, Stelios Kitsiou harekatında mutlu sona ulaştı MKE Ankaragücü, geçtiğimiz sezon PAOK’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Stelios Kitsiou’yu transfer etti.

MKE Ankaragücü, geçtiğimiz sezon PAOK’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Stelios Kitsiou’yu transfer etti.

Başkent ekibi, PAOK ile sözleşmesi devam eden Kitsiou için yaptığı görüşmeler neticesinde anlaşma sağlayarak 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli formayı giymekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden başarılı sağ bek Kitsiou, taraftarın desteği ile Ankaragücü’nde önemli başarılara ulaşmak istediğini söyledi.

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