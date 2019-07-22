MKE Ankaragücü sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor

MKE Ankaragücü sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor22 Temmuz 2019 Pazartesi 21:19
ERZURUM - Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sezon hazırlıkları çerçevesinde günü, tek antrenmanla tamamladı.
Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenmanda düz koşunun ardından ısınma hareketleri gerçekleştirildi.
Teknik direktör Aykan Atik yönetiminde futbolcular, yaklaşık 1 saat süreyle taktik ağırlıklı pas çalışması, dar alanda çift kale maç ile idmanı tamamladı.
Ankaragücü, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
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